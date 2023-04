'Proyecto Rafael': Mafia en Cerro Matoso y periodista muerto

El 16 de octubre del 2022, el periodista concurrió a su restaurante Rafo Parilla en Montelíbano, ciudad a una hora de Puerto Libertador, a contabilizar lo recaudado en caja, cuando un sicario vestido de camisa y encapuchado lo ejecutó sin mediar palabra profiriéndole varios disparos. “Si me van a matar, mátenme pero no me van a silenciar”, había dicho hace unos meses, a sabiendas de que en cualquier momento se ‘la cobrarían’ tras meterse contra la Mafia local, en una zona manejada por el Clan Golfo, uno de los cárteles más sanguinarios de Colombia.