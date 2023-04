Ley "No Digas Gay", Ron DeSantis y nuevo round con Disney

Esta acción del gobierno fue evidentemente una represalia, evidentemente antiempresarial y evidentemente inconstitucional…Pero el Gobernador y sus aliados han dejado en claro que no les importa y no se detendrán Esta acción del gobierno fue evidentemente una represalia, evidentemente antiempresarial y evidentemente inconstitucional…Pero el Gobernador y sus aliados han dejado en claro que no les importa y no se detendrán

image.png Disney World: unas 75.000 personas trabajan para el grupo de entretenimiento en Florida.

Disney solicita al Tribunal que declare inconstitucional las acciones de la junta de la compañía -puesta ‘a dedo’ por el gobernador- porque estaría violando la cláusula de contratos de la Constitución, sería una apropiación ilegal de los derechos de propiedad de Disney (en violación de la cláusula de expropiación) y una anulación arbitraria de los acuerdos de Disney (en violación de la cláusula del debido proceso).

En relación a ello, el portavoz de Ron DeSantis, declaró que no conocen “ningún derecho legal que una empresa tenga para operar su propio gobierno o mantener privilegios especiales que no tengan otras empresas en el estado”. También, agregó que esta “demanda es otro ejemplo desafortunado de su esperanza de socavar la voluntad de los votantes de Florida y operar fuera de los límites de la ley”.

