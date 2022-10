Ron DeSantis ¿es o no es el nuevo Donald Trump?

DeSantis, de 44 años, cuenta con títulos de Yale y Harvard y lo que algunos describen como una memoria fotográfica. El esfuerzo de recuperación parecía estar en buenas manos cuando recitó estadísticas y planes organizacionales con un vigor y una fluidez con los que los supervisores del presidente Biden solo pueden soñar.

Luego vino la ira justificada que DeSantis canaliza cada vez más para una creciente legión de fanáticos. Estaba dirigido a un cuarteto de presuntos saqueadores que la policía había detenido en las inmediaciones unos días antes. Eran hispanos y 3 de los 4 eran inmigrantes ilegales. “Estas son personas que son extranjeras. Están ilegalmente en nuestro país. Y no solo eso, intentan saquear y saquear después de un desastre natural”, dijo DeSantis, un exfiscal, furioso, con la mano cortando el aire para enfatizar. “Quiero decir, deberían ser procesados, pero deben ser enviados de regreso a su país de origen. ¡No deberían estar aquí en absoluto!”.

La multitud gritó de alegría y volvió a estallar cuando DeSantis prometió que, si podía, "los arrastraría por los cuellos" y "los enviaría de regreso al lugar de donde vinieron". (...)".

https://twitter.com/ScottWagnerFL/status/1582022309396680706 Packed crowd in Broward at Lynyrd Skynyrd, as everyone erupts on their feet and goes absolutely wild for @GovRonDeSantis and @CaseyDeSantis, bursting in sync into “USA, USA, USA!!” pic.twitter.com/Jhigb1hMzn — Scott Wagner (@ScottWagnerFL) October 17, 2022

¿Es o no es?

"En los dos años desde que Donald Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020, el complejo industrial político-mediático ha estado ocupado tratando de responder una pregunta urgente: ¿Quién es el próximo Trump?", se preguntó John H. Harris, en Politico.com/

En The New York Times, el reportero Matt Flegenheimer dijo que el gobernador DeSantis comparte el don de Trump para la demagogia de buscar esquiroles (rompehuelgas), pero tiene más autodisciplina: “Aquí está Trump, pero más estratégico sobre sus objetivos; Trump, pero lo suficientemente moderado como para evitar que sus cuentas de Twitter sean suspendidas; Trump, pero no bajo investigación federal”.

En The Atlantic, la reportera Elaine Godfrey no cree eso. En el escenario, DeSantis es “una versión de Trump en estatua de cera sin encanto”. En cambio, ve a la candidata a gobernadora por el Partido Republicano de Arizona, Kari Lake, como una política que comparte el don de Trump para la demagogia de buscar esquiroles, y con más autodisciplina: “A diferencia de Trump, ella no reflexiona sobre tirar la cadena del inodoro ni ofrece comentarios al azar sobre apuñalamientos o violaciones.”

Harris:

"La cuestión de si surgirá alguna otra figura como legado natural del movimiento Trump es más que un juego de salón periodístico . Se cierne sobre toda la política estadounidense y da forma a las deliberaciones en ambos partidos. En el fondo, se trata de lo que han sido estos últimos 7 años, comenzando cuando Trump saltó al estado de favorito del Partido Republicano en 2015."

. Se cierne sobre toda la política estadounidense y da forma a las deliberaciones en ambos partidos. En el fondo, se trata de lo que han sido estos últimos 7 años, comenzando cuando Trump saltó al estado de favorito del Partido Republicano en 2015." " Es cierto que el movimiento Trump es en parte un movimiento ideológico . Eso incluye el disgusto por la inmigración ilegal, el comercio, la globalización, los derechos de las élites, etc. Hay manifestaciones de este movimiento en muchos otros países. Esto sugiere que alguien además de Trump podría tomar su relevo a su debido tiempo."

. Eso incluye el disgusto por la inmigración ilegal, el comercio, la globalización, los derechos de las élites, etc. Hay manifestaciones de este movimiento en muchos otros países. Esto sugiere que alguien además de Trump podría tomar su relevo a su debido tiempo." "El problema es que el verdadero motor del movimiento Trump no fue la ideología. Era psicología. Parte del magnetismo de Trump fue el simple hecho de que ha sido una celebridad desde la década de 1980. Al mismo tiempo, probablemente ningún otro político en la historia de Estados Unidos haya sido tan hábil para aprovechar los resentimientos reprimidos y comercializarlos en una marca personal."

10 claves

Volver a Joshua Chaffin sobre Ron DeSantis:

#1. "DeSantis llamó la atención nacional con una respuesta poco ortodoxa a la pandemia de covid-19 que lo convirtió en un héroe para los conservadores. Desde entonces, ha aprovechado una combinación de intelecto y hostilidad calculada —hacia los extraños, las élites, los medios— para convertirse en el hombre del momento para el movimiento populista de derecha de Estados Unidos. Incluso muchos demócratas admiten que es probable que DeSantis gane la reelección el próximo mes; la pregunta es qué tan grande es el margen. Es una conclusión inevitable dentro y alrededor de la órbita de DeSantis que luego buscará la nominación republicana para la presidencia en 2024. Es posible que el gobernador nunca sea más popular de lo que es ahora, dicen sus asociados."

#2. "Por el momento, DeSantis sigue siendo una cifra, un hombre de clase media con credenciales de la Ivy League, un constitucionalista y un guerrero de la cultura. Últimamente, ha agregado una vena nacionalista cristiana a la mezcla con un voto marcial en los discursos para "ponerse toda la armadura de Dios" mientras lucha contra las brigadas "despertadas". No está claro cuán profundamente lo siente DeSantis, un católico, o si es simplemente el precio de admisión para una primaria republicana. Por otra parte, a Trump no pareció importarle mucho prohibir el aborto, pero aun así terminó nombrando a 3 jueces de la Corte Suprema que resultaron fundamentales para anular Roe vs Wade."

#3. "Incluso la sugerencia de un choque con Trump es tensa para DeSantis, a quien le gustaría ser el heredero del exPresidente, sin ser considerado por los fieles del MAGA (Make America Great Again) como un usurpador desleal. Por lo tanto, ha sido vago sobre sus planes mientras se posiciona como la opción más creíble, en caso de que los muchos problemas legales de Trump lo hagan tropezar. “Creo que el gobernador simplemente está sentado y jugando con las probabilidades en este momento”, dijo Alex Patton, un encuestador de Florida. Mientras tanto, los observadores continuarán debatiendo lo que DeSantis cree en su esencia. Quienes lo conocen dicen que una cosa es cierta: una feroz ambición lo ha hecho anhelar la presidencia desde que fue capaz de anhelarlo."

#4. "Para los críticos, es un oportunista que se deshizo de la moderación de sus primeros días en el cargo después de ver las ganancias que se obtendrían al agitar las guerras culturales. En los últimos meses, DeSantis ha despojado a Disney, uno de los mayores empleadores del estado, de un arreglo fiscal de hace décadas porque su director ejecutivo se atrevió a criticar la ley 'No digas gay' que firmó en marzo. Prohíbe a los maestros de primaria hablar sobre la identidad u orientación sexual antes del 4to. grado."

ron desantis casey desantis.jpg Ron DeSantis y su carismática mujer, ex presentadora de TV y su mano de derecha, Casey DeSantis.

#5. "Luego, el mes pasado, llevó a 50 inmigrantes venezolanos en aviones alquilados a Martha's Vineyard, la elegante isla frente a la costa de Massachusetts donde los Obama veranean. La idea era obligar a los liberales ricos a confrontar su supuesta hipocresía sobre la política fronteriza de Estados Unidos. Pero incluso algunos compañeros republicanos se estremecieron ante la crueldad de utilizar a personas desesperadas como apoyo político. En una demanda colectiva, los migrantes dicen que fueron atraídos desde refugios en San Antonio, Texas, con vales de comida y falsas promesas de trabajo, solo para ser abandonados en una isla en la oscuridad. (...) Sin embargo, los partidarios ven consistencia y principios en DeSantis mientras perfecciona un populismo en evolución que fue desatado por Trump pero cuya doctrina completa aún se está escribiendo. (...) “Él está liderando la vanguardia de los republicanos que ya no se inclinarán por las grandes empresas”, dijo Adam Goodman, estratega político de Ballard Partners, una firma de cabildeo de Florida con estrechos vínculos con el gobernador. “Está diciendo que deberían vivir bajo las mismas reglas que el resto de nosotros, y eso es una especie de merecido”.

#6. "Este nuevo populismo muestra un desprecio casi teatral por los medios, a excepción de Fox News y otros medios conservadores. Un exasistente de DeSantis recordó su malestar cuando el gobernador comenzó a arengar a los reporteros hasta que se dieron cuenta de que “a la gente le encantó”. (Su disgusto por los medios puede haber sido agudizado, con razón, por un informe fallido en 60 Minutos, de CBS, que sugería incorrectamente que DeSantis favorecía a una cadena de supermercados con un contrato de lanzamiento de la vacuna Covid porque le había dado una gran donación. Incluso los principales demócratas desacreditaron el reclamo). Este nuevo populismo tiene viejas contradicciones. Si bien se presenta a sí mismo como un defensor del hombre común, por ejemplo, DeSantis no es reacio a obtener dinero de los más ricos y mejor conectados, incluidos los titanes de los fondos de cobertura como Paul Tudor Jones y Ken Griffin y la familia industrial Koch."

#7. "Cuando Covid golpeó con toda su fuerza a principios de 2020, DeSantis declaró una emergencia de salud pública y adoptó las mismas recetas de bloqueo que otros estados. Pero con el tiempo, DeSantis comenzó a cuestionar el enfoque del gobierno federal. Tal como cuenta David Clark, DeSantis y su equipo comenzaron a perder la confianza en los Centros para el Control de Enfermedades a medida que se involucraban más con ellos. Descubrieron que su guía cambia en forma constante o es demasiado uniforme para una nación que va desde la densidad de la ciudad de Nueva York hasta las extensiones de las Dakotas."

#8. "DeSantis también evaluó el costo que el cierre tendría para las pequeñas empresas y los trabajadores de cuello azul, aquellos que no eran miembros de la 'clase Zoom' que podrían trabajar desde casa. (...) Llamó a ejecutivos de hospitales y consultó a expertos en salud pública, como Jay Bhattacharya, de Stanford, quien se desvió de la línea de los CDC. Decidió, según su interpretación de los estudios de Bangladesh y Dinamarca, que las mascarillas / barbijos / tapabocas brindaban pocos beneficios. Cuando llegó mayo, Florida comenzó a relajar algunas restricciones. Para septiembre, había optado por levantarlas en las empresas y evitar que los gobiernos locales impusieran multas para hacer cumplir las suyas. 2 meses después, los casos diarios aumentaron a más de 10.000 por día y muchos profetas predijeron el fin de Florida. Pero, al igual que con el resto del país, la ola pronto comenzó a retroceder. DeSantis bloqueó los mandatos de tapabocas para las escuelas públicas, contradiciendo las recomendaciones de la Administración Biden. “Nadie dijo nunca 'inmunidad colectiva', pero todos lo pensábamos”, recordó un ex asistente que quedó impresionado por la frialdad de DeSantis mientras tomaba decisiones que podrían afectar la vida de millones. “Miró los datos y dijo: 'Entre el 1,5% y el 2% de las personas que lo obtienen van a morir y no hay mucho que yo pueda hacer'... No hubo llanto”."

#9. "El cambio hizo que DeSantis fuera amado por conservadores y libertarios irritados por las restricciones del gobierno federal. El Estado Libre de Florida se convirtió en un lugar mítico donde podías divertirte en un bar junto a la playa mientras el resto del país estaba en casa pidiendo comida para llevar. Los habitantes de Manhattan con los medios acudieron allí durante el encierro. Mientras que estados como Nueva York y California perdieron empleos y residentes, la economía de Florida sufrió menos daños y se recuperó más rápidamente. Más allá de los números, también ganó un aura como el lugar para estar, el nuevo país de las maravillas de Estados Unidos."

#10. "No es tan sencillo juzgar el desempeño de un estado en la pandemia, dadas sus diferencias y la calidad de los datos informados. A principios de octubre, las 379 muertes por covid de Florida por cada 100.000 residentes ocupaban el puesto 39 entre 50 estados, solo un poco por detrás de las 374 de Nueva York. Sin embargo, ajustado por edad, el estado ocupaba el puesto 22 y superó a Nueva York, que mantuvo estrictas medidas de cierre.".

Vacunas & Niños

El jueves 20/10 Ron DeSantis trazó una línea en la arena y les dijo a los periodistas que él está en contra de las vacunas obligatorias contra el COVID-19 para los niños.

El miércoles 19/10, un panel de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) votó para agregar la vacuna al Programa de Vacunas para Niños (VFC) recomendado. Que no haría obligatorias las dosis.

https://twitter.com/GovRonDeSantis/status/1583154047972159488 As long as I am Governor, in Florida there will not be a COVID-19 vaccine mandate for children in our schools. pic.twitter.com/oDXAj3c4Oy — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 20, 2022

DeSantis:

Me divierte cuando la gente lo compara con (vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola) y cosas que han existido durante décadas y décadas. Padres, en general, la mayoría de los padres en Florida han optado por no aplicar estas vacunas de refuerzo, especialmente para los niños pequeños. Estas son vacunas nuevas. Me divierte cuando la gente lo compara con (vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola) y cosas que han existido durante décadas y décadas. Padres, en general, la mayoría de los padres en Florida han optado por no aplicar estas vacunas de refuerzo, especialmente para los niños pequeños. Estas son vacunas nuevas.

Luego él agregó que el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, no ha recomendado las vacunas de refuerzo para los niños. "Básicamente, su razón para eso es que no ha habido un beneficio comprobado para eso".

Ladapo tuiteó sobre el panel de los CDC un día antes de la votación y dijo que nada cambiaría en Florida, independientemente del resultado.

desantis.jpg Ron DeSantis.

-------------------------

