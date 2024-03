Joe Biden/Netanyahu: "Error" Rafah y otra alternativa contra Hamas

image.png

Más allá de las palabras de los líderes, según The Times of Israel no se ve ninguna operación inminente, dado que Israel ha retirado a la mayoría de sus reservistas de Gaza, y es probable que sea necesario llamar nuevamente a miles de personas antes de que pueda comenzar cualquier ofensiva importante en Rafah.

“Según se informa, Netanyahu dijo a los ministros del gabinete de seguridad el viernes que nunca dijo que la operación se llevaría a cabo durante el Ramadán, que finaliza el 9 de abril”.

Joe Biden vs Benjamin Netanyahu

Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, explicó porque una invasión terrestre en Rafah sería un error. “Conduciría a más muertes de civiles inocentes, empeoraría la ya terrible crisis humanitaria, profundizaría la anarquía en Gaza y aislaría aún más a Israel a nivel internacional”.

Las relaciones entre USA e Israel se han enfriado ante el incremento de muertes de palestinos civiles, sobre todo niños y mujeres. Ya han fallecido más de 31 mil palestinos por el fuego israelí y el asedio al enclave que desató una catástrofe humanitaria.

Hace 5 días, Biden aplaudió de un discurso sin precedentes del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que pedía una pronta elecciones en Israel para reemplazar a Netanyahu, a quien el legislador judío de mayor rango en el Congreso dijo que “perdió el rumbo” y lo calificó como un obstáculo para la paz junto con Hamas, la extrema derecha israelí y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Durante meses, Estados Unidos indicó que podría potencialmente apoyar una ofensiva si Israel presentaba de antemano un plan creíble sobre cómo proteger a más de un millón de civiles refugiados allí. Pero cambió radicalmente de opinión tras las crecientes muertes contra civiles palestinos y ataques contra palestinos que pedían ayuda humanitaria.

image.png Hamas sigue siendo una amenaza.

Los palestinos en Rafah no tienen otro lugar adonde ir. Es difícil que Israel logre una evacuación masiva. Tampoco presentó un plan de traslado seguro de aquellos millones palestinos. Además, Rafah es también el principal punto de entrada para la asistencia humanitaria a Gaza desde Egipto e Israel. Si Tel Aviv decide invadirla obstaculizará la ayuda humanitaria en el momentos más crítico. El 100% de la población en Gaza se encuentra en niveles graves de inseguridad alimentaria.

Algunos analistas interpretaron la llamada de Biden con Netanyahu como un intento de presionar a Hamas para ceder y negociar un alto el fuego con Israel. Para ello, asimismo, envió a Antony Blinken otra vez a Medio Oriente, su sexta gira en la región para facilitar las negociaciones entre Israel y Hamas. El miércoles aterrizará en Arabia Saudita y luego Egipto para tratar con sus dirigentes las negociaciones para un alto el fuego en Gaza.

Más contenido de Urgente24

"Javier Milei dejó la Escuela Austríaca y se convirtió en un conservador populista"

Biocombustibles: La propuesta de Santa Fe y otras 5 provincias previo al Pacto de Mayo

Bruce Willis cumple 69 años: Un repaso por su carrera, saltando del humor a la acción

El intento de Argentina por anexar Georgia del Sur: La operación fallida que desató la Guerra de Malvinas

Copa Libertadores: de 8 cabezas de serie, 5 de Brasil y 1 de Argentina

"Javier Milei pasea el perro muerto de la ley ómnibus, debería aceptar la derrota"