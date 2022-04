Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN: "Putin fracasó"

Live Blog Post

19:10 - Secretario general de la OTAN: “Putin fracaso”

En la Conferencia General entre los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembro de la OTAN, el Director General, Jens Stoltenberg, declaró que “Putin no consiguió los objetivos que se fijó en un principio”. Explicando que Rusia está retirando sus tropas no solo de Kiev, sino también del norte de Ucrania, el director de la OTAN afirma que “El presidente de Rusia, Vladímir Putin, fracasó en su operación militar”.

En línea a lo declarado el día de ayer, el director general de la OTAN sostuvo que Rusia está buscando reagruparse y rearmarse militarmente debido a que no han tenido el éxito que esperaban, y también advirtió que su próximo movimiento es una gran ofensiva sobre la región del Donbas. Pero remarcó que este reagrupamiento llevará tiempo, y que es en ese momento que la OTAN debe actuar para apoyar a Ucrania. Sin embargo, Stoltenberg añadió que coincide con la posición del jefe de Estado Mayor Conjunto de USA, al afirmar que “la contienda durará meses, y posiblemente años, y la OTAN debe estar preparada para ello, no solo para seguir apoyando a Ucrania lo maximo posible, pero tambien debemos preparar nuestras defensas”. Ante la eventualidad de una guerra larga, segun lo plantea el director general de la OTAN, la posibilidad de la implicancia de otros países a este conflicto aumenta considerablemente. Stoltenberg y la OTAN lo saben, En otras palabras, ¿estarán tratando de advertir al resto del mundo que esta situación ya es una realidad? Si alguien debería saberlo, no hay otro organismo mas enterado que la OTAN. A ajustarse los cinturones.