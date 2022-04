Gazprom cerró inyección de gas al almacenamiento alemán N°1

"Gazprom utilizó las instalaciones de almacenamiento para entregar gas rápidamente a los consumidores, especialmente durante los picos de demanda en invierno.

A fines de marzo, los medios alemanes informaron sobre los planes de Alemania para nacionalizar los activos alemanes de las empresas energéticas rusas, que tienen un valor estratégico para el país.

Y el 01/04, Gazprom anunció que el 31/03 había cesado su participación en la empresa alemana Gazprom Germania y todos sus activos, incluido Gazprom Marketing & Trading Ltd. La empresa no explicó los motivos y no especificó a quién transfirió las acciones.

Hoy en Berlín se informó que la Agencia Federal de Redes está tomando el control de Gazprom Germania.

“El ministerio emitió una orden judicial. Este paso es absolutamente necesario”, dijo el ministro de Economía, Robert Habek. En su opinión, la transferencia de la empresa bajo el control del regulador es necesaria para proteger la seguridad y el orden público, así como para mantener la seguridad del suministro de gas.

“Somos conscientes de la responsabilidad del suministro de gas seguro asociado con esta tarea”, dijo Klaus Müller , director de la Agencia Federal de Redes. “Nuestro objetivo será garantizar que Gazprom Germania se gestione en interés de Alemania y Europa”.

La nacionalización puede ser el próximo paso, dice Alexei Grivach, subdirector de la FNEB.

Tal como informó EADaily, a fines de marzo, Reuters informó que funcionarios de la UE allanaron GAZPROM Germania GmbH como parte de una investigación sobre la causa de los precios récord de los combustibles en Europa.

Bruselas confirmó que Gazprom está cumpliendo con todos los contratos a largo plazo, pero no vende volúmenes adicionales en su Bolsa de Valores, y las reservas de la empresa en las instalaciones de almacenamiento europeas están significativamente por debajo de la norma.

Se desconoce si la salida de Gazprom de GAZPROM Germania GmbH y la propiedad de las propias instalaciones de almacenamiento están relacionadas. Se sabe que, por ejemplo, la instalación UGS más grande de Austria es propiedad de una empresa conjunta entre RAG Austria AG y Gazprom Export.

En marzo, la Comisión Europea presentó una iniciativa legislativa para obligar a todos los operadores a llenar las instalaciones de almacenamiento al menos en un 80 % para esta temporada de calefacción y en un 90 % para la próxima. Además, Bruselas propuso una nueva certificación de los operadores de UGS para la seguridad de los suministros de gas, y aquellos que no pasaron el procedimiento - para privar de activos, pagando una compensación por ello."

Nuevas sanciones

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo y amplio paquete de sanciones contra Moscú por el conflicto en Ucrania. Incluyen restricciones a las importaciones de carbón ruso, prohibiciones a más bancos y barcos que ingresen a los puertos europeos.

Sin embargo, Bruselas ha evitado apuntar a las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia.

Según la agencia de noticias RIA Novosti, el nuevo conjunto de restricciones anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula (US$ 4.400 millones) sobre las importaciones de carbón de Rusia; una prohibición total de cualquier transacción con cuatro bancos rusos, incluido VTB; la prohibición de que los barcos rusos ingresen a los puertos europeos, excepto para entregas de alimentos y energía; una prohibición de 5.500 millones de euros (US$ 6.000 millones) sobre las importaciones de bienes de Rusia, incluidos madera, cemento, mariscos y licores.

También se introducirán prohibiciones sobre algunas exportaciones a Rusia por valor de 10.000 millones de euros (US$ 11.000 millones), incluidos productos semiconductores, maquinaria y equipos de transporte.

Las sanciones de la UE parecen haber evitado las importaciones de petróleo y gas de Rusia. El problema ha dividido a los países miembros, que dependen en gran medida de la energía rusa. El carbón térmico es el único combustible fósil al que se dirigen las nuevas restricciones, aunque no llegan a ser una prohibición total.

Rusia cubre aproximadamente el 40% de las necesidades de gas natural de la UE, junto con alrededor del 30% de su demanda de petróleo crudo y aproximadamente la mitad de su carbón térmico, que se utiliza para alimentar las centrales eléctricas y generar electricidad.

putin.jpg Vladímir Putin en reunión de gabinete, el 05/04/2022.

Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha respondido a los llamados a la nacionalización de los activos energéticos de Rusia en Occidente, señaló que se trata de un arma de doble filo.

"Ya estamos escuchando declaraciones de funcionarios [en Occidente] sobre la posible nacionalización de algunos de nuestros activos. Así que llegaremos lejos, que nadie olvide que se trata de un arma de doble filo", dijo Putin el martes 05/04 en una reunión. en el apoyo al complejo agroindustrial.

La UE

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, ha anunciado que se ha descartado introducir una prohibición total a las importaciones de gas ruso porque el bloque no podría aprobar una votación unánime debido a la posición de Hungría.

“No se puede tomar una decisión unánime porque hay un país, Hungría, que ha dicho que lo vetará”, dijo el político en una entrevista con el medio español COPE.

Al mismo tiempo, Borrell pareció reconocer la posición de Budapest y dijo: "Renunciar a lo que no tienes es fácil", y agregó que los países que dependen mucho más de las importaciones de gas ruso se encuentran en una posición difícil en este momento.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien recientemente ganó la reelección, dijo la semana pasada que el gas ruso es la única opción de su país, ya que el país no tiene salida al mar y no podría recibir gas licuado directamente de los EE. UU.

"No se trata de ponerse un suéter por la noche, o bajar un poco la calefacción o pagar un poco más por el gas, se trata del hecho de que si no llega energía de Rusia, Hungría se quedará sin energía en absoluto", dijo Orbán.

