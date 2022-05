Irán promete represalias a Israel por asesinato de coronel

Promesa de represalias

El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de Irán (CGRI), Hussein Salami, visitó este lunes a la familia del asesinado coronel de esa entidad militar Hassan Sayed Khodaei y les prometió represalia, al tiempo que volvió a señalar a Israel como responsable del crimen.

También comentó que el asesinatos de otro militar iraní, Ali Sayad Shirazi, era muy similar al modus operandi que utilizaron con Khodaei. Shirazi había sido asesinado cuando salía de su casa en abril de 1999. Fue el comandante del ejército iraní en la guerra contra Irak y fue uno de los involucrados en el enfrentamiento a las milicias kurdas en Irán.

Esta no es la primera vez que los miembros de la Fuerza Quds, una fuerza élite de la Guardia Revolucionaria, han sido atacados, pero hacerlo dentro de Irán es algo raro. Hasta ahora, la mayoría de los asesinatos dentro de Irán han tenido como objetivo a personas vinculadas al programa nuclear.

image.png imágenes del funeral de Sayyad Khodaei llevado a cabo hoy martes.

Una agencia de noticias de Irán, ISNA, informo que se habían arrestado a las dos personas culpables del asesinato, y que estas eran parte del servicio de inteligencia de Israel.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, condeno este martes en rueda de prensa el asesinato como una “operación terrorista”, ofreciendo condolencias a su familia y compañeros del CGRI. También declaró:

Los enemigos jurados del sistema sagrado de la República Islámica de Irán mostraron una vez más su naturaleza malvada con el asesinato y martirio de uno de los miembros de las tropas del CGRI.

También agregó: “Este crimen inhumano fue cometido por elementos terroristas ligados a la arrogancia mundial con el apoyo y en medio del silencio de los países que dicen combatir el terrorismo”.

Majid Mir-Ahmadi, secretario del Consejo de Seguridad del País (SCC), dijo que Israel estaba detrás del asesinato. “El asesinato del mártir Khodaei definitivamente fue llevado a cabo por el régimen sionista, y los criminales deben estar preparados para una fuerte bofetada en la cara de Irán ”, dijo a la agencia estatal de noticias IRNA, para luego finalizar diciendo que “ nuestra venganza será tal que se arrepentirán del o hecho”.

Sin embargo, Nafteli Bennet, que en un principio negó comentarios al respecto, salió a responder con furia las amenazas de represalias por parte de Irán. Realizó un pedido a los ciudadanos israelíes a no viajar a Turquía por miedo a ser atacados por iraníes, e inclusive, dijo que “Teherán pagará el precio total por instigar a ataques contra israelíes”.

Como hemos dicho antes, la era de la inmunidad del régimen iraní ha terminado. Quienes financian a los terroristas, quienes arman a los terroristas y quienes envían terroristas pagarán el precio total.

“Durante décadas, el régimen iraní ha practicado el terrorismo contra Israel y la región por medio de apoderados, emisarios, pero la cabeza del pulpo, el propio Irán, ha disfrutado de inmunidad”, dijo Bennett.

image.png Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh.

El punto débil

Pero por otro lado, Irán también acusa a Israel de estar detrás de científicos nucleares iraníes por mucho tiempo. Según reporta Irán, la estrategia de Israel es asesinar a estos científicos a través de su agencia de inteligencia, el Mossad, para evitar que Irán siga con su proyecto nuclear de enriquecimiento de uranio.

Al menos seis científicos y académicos iraníes han sido asesinados o atacados desde 2010, varios de ellos por agresores que viajaban en motocicletas, en incidentes que se cree que tuvieron como objetivo el cuestionado programa nuclear de Irán.

Recordemos que Irán está en actuales negociaciones para renovar el acuerdo nuclear, el Plan de Acción Integral Conjunto (JPCOA), que se había caído luego del retiro de USA con Donald Trump en 2017.

El acuerdo tenía como fin regular el enriquecimiento de uranio por parte de Irán a través de organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica.

El enriquecimiento de uranio en grandes cantidades es atribuido a la producción de armas nucleares, haciendo a Irán una de las principales amenazas de Israel en la región, con la cual ya llevo una larga etapa de piñas que van y vienen. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el propio Naftali Bennet declaro que "Israel hará lo que sea necesario para protegerse contra la amenaza existencial iraní" el reciente ataque cibernético de irán a Israel, y cuando mas temprano este mes, Irán ataco un presunto refugio de la Mossad en Kurdistan.

image.png Naftali Bennet, Primer ministro de Israel.

Callejón sin salida

Sin embargo, estas negociaciones se encuentran cada vez más estancadas, especialmente luego del estallido de la guerra Rusia- Ucrania.

Cuando se le preguntó a Saeed Khatib Zadeh la situación actual, este comentó criticando a USA por tener una actitud fallida “de máxima presión sobre Irán” mientras envía un mensaje al mundo presumiendo que Irán volverá al JCPOA.

No estamos ante un partido que tiene una sola decisión, voz y comportamiento, y eso ha hecho que las conversaciones de Viena sean difíciles, complicadas y lentas. El hecho es que la ventana de oportunidad no permanecerá abierta para siempre. Ambos sabemos que USA y Europa saben que esta ventana de oportunidad no estará abierta para siempre.

Por el otro lado, USA argumenta que las negociaciones se estancaron debido a que Irán demanda que la CGRI sea eliminada de la “lista negra” de grupos terroristas, cuando Irán no está dispuesto a dar ese brazo a torcer.

Sin embargo, Israel argumenta lo contrario: que el CGRI está detrás de ciudadanos israelíes a nivel mundial, incluyendo secuestros y asesinatos, según lo argumenta el diario Times of Israel. Además, le pega a Khodaei acusándolo de ser responsable de un coche bomba dirigido a un funcionario israelí en la India en 2012.

Inclusive, acusa al CGRI de simpatizar y apoyar militarmente a grupos terroristas como el Hezbollah, a las fuerzas de Bashar Al Assad en Siria y en Iraq. Pero, ¿estos argumentos no le dan aun mas razones a Israel de planear este asesinato?

El el pasado, luego del asesinato del científico nuclear mas importante de Irán, Mohsen Fakhrizadeh en 2020, Irán decidió aumentar sus actividades nucleares y fue seguido por aparentes ataques de represalia en el Golfo Pérsico atribuidos a las fuerzas iraníes.

Aunque Teherán ha prometido “venganza”, es poco probable que ataque a Israel, una medida que podría desencadenar un conflicto más amplio. Es probable que Irán recurra a una demostración de fuerza vacía destinada al consumo interno.

A la vez, también es clave tener en cuenta que luego de asesinatos de alto perfil anteriores dentro de Irán que fueron atribuidos a Israel, las autoridades realizaron una ola de arrestos. Los acusados dijeron más tarde que los obligaron a confesar delitos que no cometieron. Es poco probable que los verdaderos culpables sean detenidos.

