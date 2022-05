Irán con drones subterráneos y Tom Cruise al ataque

Iran unveils underground air force base with drones and missiles

El reportero no proporcionó más detalles sobre la posible ubicación de la base, y la única pista que dio fue que demoró unos 45 minutos en llegar allí desde la ciudad de Kermanshah en el occidente de Irán. Durante el viaje sus ojos fueron vendados, afirmó.

La base presuntamente alberga más de 100 drones listos para ejecutar sus misiones, afirma el informe. El jefe de Estado Mayor de Irán, Mohammad Bagheri, también estuvo presente, y dijo que el país es una superpotencia regional en el ámbito de drones.

Podemos mostrarles aquí solo algunos de nuestros modelos. El Ejército de Irán está desarrollando rápidamente sus capacidades de drones, y estamos fabricando nuevos tipos de drones que pueden cumplir toda clase de misiones.

En la base se exhibieron 2 misiles de crucero nuevos, bautizados como Heidar-1 y Heidar-2, con un alcance de 200 kilómetros y que se puede lanzar desde un dron.

Antes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán desveló una base subterránea de misiles antibuque en la costa del golfo Pérsico, en algún lugar del sur de la provincia iraní de Hormozgan.

En un video difundido por los medios estatales iraníes apareció el general mayor Hossein Salami, recorriendo un largo túnel subterráneo revestido de misiles y lanzamisiles.

Tom Gun Maverick

Éxito de Hollywood en estos días es 'Top Gun Maverick', que consiste en relatar los avatares de una misión de bombardeo de una instalación nuclear subterránea, que exige maniobras aéreas muy complejas, certezas en los disparos y una huida muy veloz. En verdad, se asemeja a ejercicios realizados por Israel para bombardear instalaciones en Irán, según la prensa especializada en cuestiones militares.

En la película una clave es un avión de combate F/A-18 Super Hornet, cuyo alquiler al Pentágono costó entre US$ 11.000 por hora, pero no se identifica claramente el nombre del país enemigo, sólo que desarrolla actividad nuclear y "no está alineado".

El Verdadero MAVERICK es IRANÍ "El Mejor Piloto de F-14 de la Historia"

A los pilotos elegibles para la misión secreta de la Armada se les dice que una "nación rebelde" está muy cerca de iniciar la producción en una planta de enriquecimiento de uranio, que le dará capacidad nuclear.

¿Quién es la "nación rebelde"? En 2000, el Departamento de Estado dejó de usar el término, y la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, recientemente fallecida, declaró que los países hasta ahora se llamarían "Estados de preocupación".

Sin embargo, en 2017, Donald Trump se refirió a “regímenes canallas” tales como Corea del Norte.

¿Qué quisieron decir los guionistas de 'Maverick', Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie.

Hay 9 países posibles: Afganistán, Bielorrusia, Cuba, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela.

Esto es lo que sabemos sobre la 'nación canalla' de 'Top Gun Maverick':

Todavía no tiene capacidad nuclear pero le gustaría tenerla.

Tiene algunos F-14 inactivos, además de 3 aviones de combate de "5ta. generación", que los expertos militares de Sandboxx han identificado como Sukhoi Su-57 de fabricación rusa.

Bordea un océano, porque los aviones salen desde un portaaviones.

Su topografía tiene valles y montañas cubiertas de árboles de hoja perenne.

Allí nieva.

Son lo suficientemente inteligentes como para experimentar uranio pero lo suficientemente tontos como para colocarla en medio de un claro entre montañas, tan circular como una pequeña caja de metal en la parte superior que marca el lugar perfecto para hacerlo estallar. (Jeje)

¿Irán? Es montañoso, frecuentemente nevado y cerca del Golfo de Omán. Tiene alguna fascinación por el desarrollo de uranio. Sin embargo, la parte sur del país, de fácil acceso desde el Golfo de Omán, es seca y sin bosques pero 25% de sus aviones de combate son F-14.

