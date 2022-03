Acuerdo nuclear con Irán: USA y Rusia firman la paz

Recordemos que este tratado se cayó en 2017 cuando el entonces presidente de USA, Donald Trump anunció que se retirará del JCPOA e impondrá "el mayor nivel de sanción económica" contra Irán, poniendo las bases del acuerdo en crisis. Pero el proyecto se lanzó una vez llegado Joe Biden a la Casa Blanca.

Rusia, por su parte, consciente de la situación crítica que se encuentra por las sanciones impuestas por occidente, demandó garantías al resto de los países reunidos de que estas sanciones no afectarán el desarrollo de las negociaciones del JPCOA y de las relaciones comerciales de Irán con Rusia.

Recordemos que Rusia es uno de los aliados estratégicos de Irán, con el cual mantiene estrechas relaciones desde la época de la Guerra Fría.

USA afloja

Para la sorpresa de muchos, USA ha anunciado que no sancionará efectivamente la participación de Rusia en los proyectos nucleares que sean parte del JCPOA, actualmente en negociaciones.

Teniendo en cuenta que anteriormente, Anthony Blinken, el Secretario de Estado de USA declaró “irrelevantes las demandas rusas de garantías de que las nuevas sanciones vinculadas a Ucrania no afectarán los derechos de Moscú en virtud de un nuevo acuerdo nuclear con Irán ”, sorprende ver que las diferencias entre ambos países por la cuestión ucraniana se han puesto de lado.

dijo en su momento Blinken.

dijo en su momento Blinken.

image.png Anthony Blinken, Secretario de Estado de USA.

Por su lado, el Ministro de Relaciones Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov, declaró también que Rusia recibió garantías escritas de que las sanciones de USA en contra de Moscú por Ucrania no dañará las cooperaciones entre ambos países en el marco del Acuerdo nuclear con Irán.

En respuesta a ello, la fuente anónima dentro de la Secretaría de Estado de USA respondió:

También añadió que USA no puede dar garantías más allá de eso a Rusia y que no pueden comentar sobre los dichos públicamente informados por Lavrov. "Quizás ahora esté claro para Moscú que, como hemos dicho públicamente, las nuevas sanciones relacionadas con Rusia no están relacionadas con el JCPOA y no deberían tener ningún impacto en su implementación", agregó el funcionario.

También añadió que USA no puede dar garantías más allá de eso a Rusia y que no pueden comentar sobre los dichos públicamente informados por Lavrov. "Quizás ahora esté claro para Moscú que, como hemos dicho públicamente, las nuevas sanciones relacionadas con Rusia no están relacionadas con el JCPOA y no deberían tener ningún impacto en su implementación", agregó el funcionario.

Este cambio de actitud de USA respecto a la participación de Rusia en las negociaciones ciertamente llama la atención. ¿Qué habrá ocurrido dentro de la Casa Blanca que haya hecho considerar la importancia de Rusia en el acuerdo con Irán? Sin duda viene a la mente en primer lugar, las posibles retaliaciones que Rusia podría desplegar en el caso del sostenimiento de la negativa, retaliaciones que USA, pareciera, no puede darse el lujo de soportar momentáneamente, especialmente luego del constante tira y afloje de amenazas de utilización de armas nucleares por parte del Kremlin en el caso de que USA se involucre directamente en la guerra.

La cuestión doméstica

Además de las presiones provenientes de Rusia, Irán, USA y Joe Biden también deben tener en cuenta la presión dentro de su propio gobierno. Muchos funcionarios del gobierno estadounidense han estado presionando para que Washington abandone el acuerdo, ya que lo ven como muy permisivo hacia Irán, otorgando muchas concesiones y planteando que es más débil que el acuerdo anterior.

Algunos han inclusive, puesto la idea sobre la mesa de que USA debe retirarse de las negociaciones y que se podría utilizar políticamente el enfrentamiento contra Rusia: las maquinaciones rusas en última instancia pueden ofrecer a Joe Biden una excusa para salvar las apariencias para alejarse del acuerdo. Al hacerlo, él y otros demócratas enfrentarían menos presión política en el período previo a las elecciones de mitad de período. Y si los progresistas y otros los atacan por no restablecer el acuerdo, simplemente podrían culpar al líder ruso Vladímir Putin.

“Rusia, al intentar cínicamente aprovechar el acuerdo con Irán para obtener sus propias exenciones de sanciones, puede haberle hecho un favor a la administración Biden”, dijo Michael Singh, un escéptico del acuerdo desde hace mucho tiempo que trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. administración Bush. “La táctica de Moscú solo subraya que se necesita un nuevo enfoque”.

Aquellos que se preocupan por revivir el acuerdo señalan cuánto conocimiento han adquirido los iraníes en los últimos años al reanudar el trabajo en su programa nuclear, conocimiento técnico que no puede ser borrado por un acuerdo.

Una mejor opción, dicen algunos escépticos de volver al acuerdo, es continuar y agregar más sanciones a Irán en un esfuerzo por presionarlo para que acepte nuevas conversaciones sobre un acuerdo mejor. Los partidarios de restaurar el acuerdo de 2015 dicen que esa es la estrategia que intentó Trump y no funcionó.

La situación es complicada y el tiempo de reacción es limitado, pero la decisión de brindarle las garantías a Rusia de que sus relaciones económicas con Irán se mantendrán fue sin dudas teniendo en cuenta que el acuerdo nuclear original de Irán implica que los rusos asuman roles especiales para ayudar a Irán a implementar el acuerdo, como enviar el exceso de uranio enriquecido de Irán. Si Rusia se niega a desempeñar ese papel, el acuerdo se ve socavado una vez más.

USA sabe que esta concesión en el acuerdo es lo mejor que podría obtener, teniendo en cuenta que es más lo que pierde que lo que gana. Rusia, por su lado, ve esta pequeña victoria como importante reconocimiento de que en ciertos escenarios tiene el peso suficiente para jugar sus cartas de manera exitosa.