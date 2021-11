Atentos: Israel parece anticiparle una pronta guerra a Irán

Irán representa una amenaza estratégica para el mundo y una amenaza existencial para Israel, y no se les debe permitir que se salgan con la suya Irán representa una amenaza estratégica para el mundo y una amenaza existencial para Israel, y no se les debe permitir que se salgan con la suya

De acuerdo con una editorial del periódico israelí The Jerusalem Post (The JPOST), Irán quiere establecer nuevos estándares y exprimir nuevas concesiones del tratado firmado en 2015 para volver. Si esto sucede, tendremos un Irán mucho más empoderado que en el pasado.

El país persa es una excepción en el región: ningún otro país del mundo se comporta con la impunidad que parece tener Irán, señala The JPOST.

El primer ministro israelí lo sabe y por eso sostuvo que "si Irán se vuelve nuclear, obtendrá Turquía, Egipto, Arabia Saudita, todo el Medio Oriente se volverá nuclear. Tenemos que mantener nuestra presión sobre Irán y debemos mantenernos unidos en nuestros esfuerzos para hacerlo".

Hay que prestarle atención a Israel. Conociendo como habla este Estado, estos dicho son un anticipo de un accionar bélico en un tiempo no muy lejano. Reflejo de esto, y del peligro que representa Irán, es el simulacro de Israel esta semana para prepararse para una posible guerra.

Según The JPOST, "el plan en curso de Irán es mantener el balón en nuestra cancha y obligar a Israel a actuar, amenazando constantemente a Jerusalén desde Yemen o Siria, Irak o Líbano. Mientras tanto, el estado judío está trabajando en estrecha colaboración con países como India, Grecia, Francia, Alemania, los EE. UU. y el Reino Unido en simulacros conjuntos".

Sin embargo, hay que hacer hincapié en el principal aliado de Israel: USA.

La ex embajadora de USA ante las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, quien sirvió bajo la administración de Donald Trump, dijo que creía que el acuerdo con Irán, también conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, estaba desactualizado.

Y no solo eso, sino que, además, acusó al gobierno de Joe Biden de abandonar a los aliados de USA en el Medio Oriente en Irán y, en concreto, de enviar a Arabia Saudita a los brazos de Teherán.

Haley sostuvo:

Haley sostuvo:

Israel ahora está contemplando cómo tratar con Irán sin nosotros, ese es un escenario increíble, y no se equivocan al hacerlo. Si estuviera aconsejando a Israel, diría que no cuente con la administración de Biden para ayudarlo con Irán, porque no van a estar allí

En línea con esto, el diario israelí advierte que Irán no debe convertirse en un problema que divida a USA e Israel. "Las conversaciones recientes que tuvo Bennett con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, así como las conversaciones entre el ministro de Defensa, Benny Gantz, y su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, son cruciales para mantener a los dos países en la misma página con respecto a Irán", sostiene.

Tanto los republicanos como los demócratas quieren detener un Irán nuclear, pero la administración Biden carece de apoyo bipartidista para la reactivación del acuerdo de 2015, dijo Haley. Al igual que Israel, no cree que el acuerdo de 2015 impida que Irán se convierta en una potencia nuclear.