COP28: Cambio Climático, 'negacionistas' y Argentina posicionada

image.png

Tal es así que, como reveló U24, un informe de Climate Action Tracker, contó de los planes para construir nuevas plantas de GNL en Alemania, Italia, Grecia y Países Bajos, mientras países como Estados Unidos, Canadá, Qatar, Egipto y Argelia prevén incrementar sus exportaciones de este combustible, empujada por las crisis energética en medio de la guerra ruso-ucraniana y los boicots a oleoductos.

Ahora bien, desde Argentina la actividad agropecuaria es evidentemente indispensable para la economía, ya que aporta el 24% al Producto Bruto Interno (PBI). Pero el ganado, particularmente la vaca, expulsa unos 200 gramos diarios de gas metano, lo que equivale a 5 kilogramos en unidades de CO2 que contribuyen al deterioro climático.

Es más, cada año todo el ganado vacuno del planeta libera aproximadamente 100 millones de toneladas de metano, que tienen el mismo efecto que 2.500 millones de toneladas de CO2, según lo exhibe la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

image.png

En esa misma línea, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) explica el gran aporte del campo a la economía argentina, por lo que es dificultoso a nivel regional cumplir con la merma de los gases del efecto invernadero pactado en la COP.

“Las cadenas agro generan 1 de cada 4 pesos que produce el país. El 24% del PBI argentino proviene del campo, son US$ 77.235 millones, es la actividad que mayor aporte genera. Le siguen en importancia: el comercio mayorista y minorista de otros productos (12%), como ropa, calzado, electrodomésticos, la actividad inmobiliaria (11%), salud y educación (11%) y la industria manufacturera de productos como autos, prendas de vestir, maquinarias, etc. (10%)”, planteó David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

Argentina en el COP28

El presidente electo Javier Milei negó el cambio climático en campaña y anunció que el gobierno no iba a adherir a la “agenda 2030”, tal como lo manifestaron en varias oportunidades el expresidente estadounidense Donald Trump y el exmandatario carioca Jair Bolsonaro. Todos ellos tienen una visión macroeconómica común, de que financiar la innovación tecnológica para la transición energética hacia energías renovables, lo pactado en la anterior COP, no debe ser desde las arcas estatales ni de interés gubernamental.

Dicho esto, representantes de Argentina del sector privado y público, en el final del gobierno de Alberto Fernández, emitieron este jueves 30 de noviembre, día del inicio de la COP 28, una declaración conjunta sobre la posición que adopta el país.

image.png Argentina y Uruguay fueron duramente azotados por una gran sequía en el 2021-2022, producto del cambio climático, y la jurisdicción de Lacalle Pou se quedó sin agua potable por un embalse prácticamente seco.

Puntualmente, representantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CRA, CONINAGRO, FAA y SRA), Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), AAPRESID y CREA junto al titular de la SAGPyA, Juan José Bahilo y su equipo de negociaciones internacionales fijaron la posición de Argentina en la agenda COP28.

“Es indispensable que en la COP 28 se aborde centralmente el tema comercio internacional y, en particular, cómo las medidas comerciales que adoptan ciertos países afectan a la seguridad alimentaria evitando que distintos abordajes ambientales impuestos sin base científica y de forma compulsiva y unilateral, sean usados como mecanismos para generar restricciones al comercio que afectan los ingresos de nuestro país, destruyen empleo y aumentan la pobreza”, manifestaron a través del comunicado.

Lo esbozado aquí podría hacer clara referencia a las polémicas exigencias de la Unión Europea (UE) al Mercosur a condición de ingresar a tal bloque, como la garantía de evitar la deforestación y esfuerzos contra la crisis climática. Por ejemplo, como la controversial lista negra de materia prima-productos de Brasil, principal país con el que Argentina comercia, que están prohibidos por desprenderse de la deforestación.

image.png

Es decir, hay una lista de productos primarios made in Brasil que son prohibidos para la comercialización con la UE –no pueden importarlos– al ser derivados de la deforestación, tales como ganado, madera, soja, café, cacao, caucho, palma aceitera y otros alimentados/derivados de estos commodities como la soya, cuero, chocolate, muebles, carbón vegetal, productos de papel impreso, derivados del aceite de palma, entre otros.

Ante la puja entre Lula y el Mercosur, el canciller argentino Santiago Cafiero bancó el pasado julio al líder brasilero, por lo menos de forma vedada, al decir que “el Acuerdo Mercosur-UE, tal como fue cerrado en 2019, refleja un esfuerzo desigual entre bloques asimétricos y no responde al escenario internacional actual”.

“Resulta imprescindible en el marco de la transición productiva y transición energética requerida para los escenarios de carbono neutralidad, solicitar se revisen y adopten reducciones sustanciales presupuestarias de las políticas de subsidios agrícolas, que se eviten restricciones al comercio internacional de productos agroindustriales y de bioenergía justificadas por supuestas razones ambientales”, añade, por su parte, el comunicado actual del sector privado y público sobre la posición de Argentina en la COP28.

También señalan la necesidad de cumplimiento de financiamiento prometido por los países desarrollados para la transición energética y así bajar la emisión de gases:

SIN DECISIÓN NO HAY AMBICIÓN CLIMÁTICA. LOS SECTORES AGROALIMENTARIOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN AL FLAGELO QUE NOS INTERPELA COMO SOCIEDAD GLOBAL SIN EL FINANCIAMIENTO PROMETIDO POR LOS PAÍSES DESARROLLADOS NO SE CUMPLIRA CON LAS METAS. SIN DECISIÓN NO HAY AMBICIÓN CLIMÁTICA. LOS SECTORES AGROALIMENTARIOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN AL FLAGELO QUE NOS INTERPELA COMO SOCIEDAD GLOBAL SIN EL FINANCIAMIENTO PROMETIDO POR LOS PAÍSES DESARROLLADOS NO SE CUMPLIRA CON LAS METAS.

image.png

Ello hace referencia, tal como contó U24, al comunicado de la presidenta del Bloque UE, quien anunció en junio el desembolso de 20 millones de euros para el Fondo Amazonía (creado en 2008 en Brasil para captar donaciones en proyectos de prevención, monitoreo y combate a la deforestación), parte de un monto de 10 mil millones de inversiones en América Latina y el Caribe.

En cuanto a las emisiones de metano por el ganado vacuno -que contribuyen al efecto invernadero-, anteriormente mencionado, Argentina sostiene que “nuestra ganadería es altamente segura en términos sanitarios…con sistemas productivos de naturaleza extensiva pastoril que contribuyen a la captura y secuestro de carbono, organizados con criterio regenerativo para incrementar la diversidad y salud del suelo, aumentar la capacidad de retener agua secuestrando carbono, conservando bosques y pastizales, acuíferos, humedales y sus ecosistemas”.

