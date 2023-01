Conflicto Oak Flat: Tierra sangrada de apaches, los 'mapuches mansos'

A pesar de que en el gobierno yankee se comprometió a proteger a perpetuidad el sitio sacral Oak Flat de la tribu Apache y de la circundante Yavapai al nombrarlo como una reserva en 1872, el presidente Barack Obama firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2015 que otorgaría esas tierras sagradas al proyecto minero de Resolution Copper, aunque anteriormente (en la Administración de George Bush) intentaron la entrega en bandeja a esta mina extranjera.

image.png

Cabe destacar que a esta Ley de Autorización de Defensa Nacional, el senador John McCain le había agregado un acuerdo de intercambio de tierras (en 2014), para que Resolution Copper recibiera 980 hectáreas de tierras de Oak Flat, si escriturase 2.163 hectáreas de propiedad privada a favor del Estado.

El 'edén indígena' de aquí y de allá

En esta zona santa Apache a 48 kilómetros de Phoenix -la capital de Arizona-, Oak Flat, cuyas cadenas rocosas y cañones son los más preferidos por escaladores, ya está construido el pozo de 2100 metros para extraer el mineral a profundidad, incluso si no hay aún actividad hasta que el Tribunal de Apelaciones del 9no. Circuito no emita su veredicto final.

El grupo de activistas interreligiosos y de pueblos originarios Apache Stronghold volverá a ser escuchado en un tribunal completo de 11 jueces (en vez de tres), según anunció la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU -en noviembre del 2022-, luego de que el año pasado estuviera dividida con un fallo de 2-1 que legitimó a priori la trasferencia de Oak Flat a la compañía minera británica-australiana. El fallo sostuve que: “El gobierno no grava sustancialmente la religión cada vez que pone fin a un beneficio gubernamental que en un momento fue para los beneficiarios religiosos: debe haber un elemento de coerción”

Sin embargo, la coalición de grupos religiosos y Apache Stronghold dijo en sus escritos amicus que considera todo lo contrario a lo estipulado en el fallo:

Si el panel federal de apelaciones no encuentra una carga sustancial aquí, limitaría indebidamente los derechos religiosos de las personas de fe en todo el Noveno Circuito (…) Los apaches occidentales no podrían encontrar un sustituto viable en el que comunicarse con lo Divino. Un Oak Flat destruido devastaría a los apaches occidentales de forma similar a un Vaticano borrado para los católicos, una Kaaba demolida (en La Meca) para los musulmanes, o un templo desmantelado para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si el panel federal de apelaciones no encuentra una carga sustancial aquí, limitaría indebidamente los derechos religiosos de las personas de fe en todo el Noveno Circuito (…) Los apaches occidentales no podrían encontrar un sustituto viable en el que comunicarse con lo Divino. Un Oak Flat destruido devastaría a los apaches occidentales de forma similar a un Vaticano borrado para los católicos, una Kaaba demolida (en La Meca) para los musulmanes, o un templo desmantelado para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

image.png Wendsler Nosie Sr., líder de Apache Stronghold, se dirige a los partidarios de Oak Flat, incluidas personas de otros grupos de nativos americanos y corredores que participaron en una carrera de protesta en apoyo de Oak Flat, el 27 de febrero de 2021, en Oak Flat, Arizona. RNS foto por Alejandra Molina

Según los especialistas, la subsidiaria del conglomerado multinacional Rio Tinto y BHP, Resolution Cooper, usaría la técnica minera de hundimiento por bloques para extraer metales, perforando un túnel para sacar rocas debajo de un depósito de cobre y molibdeno, creando adrede un vacío subterráneo que colapsaría por el peso mismo de la tierra, requiriendo 900 mil millones de litros de agua y destruyendo manantiales y acuíferos, según un informe de James Wells, un hidrólogo independiente, quien lo presentó al congreso, además claro de poner en riesgo la fauna y flora silvestre con los químicos que se usan en la actividad minera.

Por su parte, extrapolando la situación de los apaches con la de los mapuches en nuestra Patagonia -y la chilena-, en el caso de los nativos norteamericanos, ellos argumentan en defensa de su ‘propiedad’ un factor netamente religioso, justificándose en sus ceremoniales y su conexión con la Madre Tierra de allí; mientras que los Mapuche se aliaron exclusivamente con movimientos sociales y organizaciones políticas tal como lo vimos en el Lago Escondido –no así con líderes religiosos– y esbozan ser dueños de la tierra por derecho de nacimiento, ancestralidad y por la no existencia de la propiedad privada , lo cual es digno, pero exhibe un repertorio de defensa con matices izquierdistas que nada tiene que ver con su arraigo cultural.

