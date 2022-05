Colombia: ganó Gustavo Petro pero resucita Rodolfo Hernández

“La Cordillera” según sus equipos de seguridad, planeaba atentar en contra de su vida en caso de que siga adelante con su campaña presidencial. Debido a ello, Petro decidió suspender momentáneamente su recorrido por la región del Eje Cafetero de Colombia, la cual retomó días después.

Petro también denunció que estaba al tanto de un plan del oficialismo, el gobierno de Iván Duque, de derecha, que planeaba suspender las elecciones de ayer domingo. Sin embargo, sus denuncias bastante infundadas no ocurrieron.

Además de todo esto, se le sumó la tensión que tienen todos los candidatos presidenciales de izquierda en Colombia: el sangriento historial de varios candidatos de izquierda asesinados antes de llegar a los comicios.

Situación que se repite en Colombia debido a una mezcla de factores, entre ellos, una sociedad conservadora, grupos de ultraderecha que presionan para evitar gobiernos de izquierda, como las Fuerzas Armadas y algunos grupos para militares y bandas narcotraficantes. Todos ellos son sectores que Petro ha dicho múltiples veces, tanto en su banca en el congreso y en campaña, que buscará luchar contra ellos y erradicarlos, ganándose unos cuantos enemigos pesados.

En su discurso de victoria, Gustavo Petro enfatizó que su victoria significa una nueva etapa para Colombia al ver el final del “uribismo” como el fin de una era política empezada por Álvaro Uribe.

"Se acaba un periodo, se acaba una era": Gustavo Petro y sus primeras palabras tras ganar la primera vuelta presidencial.





Más de 8,5 millones de colombianos votaron por el candidato de Pacto Historico. Gustavo Petro, que se presenta por tercera vez a la Presidencia, y que hace tándem con Francia Márquez, madre soltera de 40 años, que rompe esquemas y podría convertirse en la primera vicepresidenta negra del país.

"Nosotros queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad. Un cambio hacia adelante", declaró Petro.

Ahora, el senador y exalcalde de 62 años, que formó parte del grupo guerrillero M-19 en su juventud, espera convencer a millones en una segunda vuelta en junio para convertirse en el primer líder izquierdista de Colombia en décadas.

Su administración potencial "no es una oligarquía minoritaria que gobierna Colombia, es una democracia multicolor", dijo Petro en un mitin reciente.

No podemos permitir que se nos escape entre los dedos. No podemos permitir que se nos escape entre los dedos.

Hernández entre las sombras

Pero la sorpresa de muchos en la primera vuelta fue la inesperada victoria de Rodolfo Hernández, un excéntrico magnate de los negocios quien inesperadamente obtuvo el 28,2% de los votos el domingo, considerando que tuvo una campaña muy modesta, inclusive no se presentó al debate final entre los top 4 candidatos, y además, logro superar a Fico Gutierrez, el segundo favorito de las encuestas.

Es más, Rodolfo Hernández era el menos reconocido de los que se peleaban los cuatro primeros lugares. Incluso, faltando apenas una semana para las elecciones, su reconocimiento seguía siendo el menor de los que tenían opciones para ganar la presidencia: 60 %.

Aun así, Hernández mantuvo una intención de voto muy parecida durante estos casi ocho meses de campaña. Estuvo casi todo el tiempo en 13 % y solo se disparó faltando dos semanas para las elecciones. Fue en ese momento cuando pasó a tener un 20 % de intención de voto.

En tan solo quince días creció siete puntos. Esa tendencia de crecimiento se mantuvo hasta el 29 de mayo para llegar a la segunda vuelta.

image.png Rodolfo Hernández dejando su voto.

Hernández, quien ya cuenta con el respaldo de Federico Gutiérrez, candidato que salió en tercer lugar con el 24% de los votos, y de muchos de sus seguidores, será un muy duro rival para Petro.

Rodolfo Hernández, es considerado un outsider por ser un empresario de la construcción, sin embargo tuvo experiencia política al ser alcalde de la ciudad de Bucaramanga, de la cual tuvo que renunciar debido a denuncias y acusaciones de corrupción.

Hernández enfrenta acusaciones y una investigación de la Fiscalía General por supuestamente haber intervenido desde su cargo en la adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa en el manejo de residuos.

Rodolfo Hernández, considerado como populista de derecha, se encasilla detrás de las denuncias del resto de lo candidatos, los cuales pegan con todo a la “casta política”, culpable del atraso del país, de la corrupción, y de la pobreza, aunque el mismo se encuentra bajo investigaciones por corrupción.

En un acto de campaña, Hernández remarcó:

Colombia necesita un presidente que sea capaz de enfrentar esta mafia que nos está gobernando, que es una tanda, en su gran mayoría, de ladrones. El objeto mío ganando la presidencia, es hacer una limpieza general de estos que se están robando a Colombia. Colombia necesita un presidente que sea capaz de enfrentar esta mafia que nos está gobernando, que es una tanda, en su gran mayoría, de ladrones. El objeto mío ganando la presidencia, es hacer una limpieza general de estos que se están robando a Colombia.

Hernández, quien también promete fortalecer la justicia, la seguridad urbana y generar empleo, fue blanco durante su alcaldía de críticas por declararse seguidor de Adolf Hitler, a quien calificó como "un gran pensador alemán", aunque en la actual campaña aseguró que fue un lapsus:

Frente a lo de Hitler pido mil disculpas, cualquiera tiene un lapsus y me equivoqué. La frase no era de él, era de Einstein. Pido mil disculpas a la comunidad judía y a todo el pueblo colombiano. Frente a lo de Hitler pido mil disculpas, cualquiera tiene un lapsus y me equivoqué. La frase no era de él, era de Einstein. Pido mil disculpas a la comunidad judía y a todo el pueblo colombiano.

De todas maneras, suficiente carnada para que los otros candidatos, principalmente Gustavo Petro, salgan a pegarle con todo:

El ganador de la primera vuelta @petrogustavo: ¿Ustedes creen que podemos llegar a la paz, a la convivencia y ser una gran nación si admiramos a Hitler?





Sin embargo, es clave tener en cuenta que Hernández no tiene mucho apoyo en el Congreso, y lograr que se aprueben leyes en Colombia implica hacer tratos con los mismos partidos que él dice que son “bandidos”.

Mucho dependerá de su capacidad para hacer alianzas con partidos que, en su visión del mundo, representen a la clase política contra la que ha hecho campaña.

TikTok, herramienta política

Pero la campaña de Hernández contó con factores ingeniosos de la comunicación política, al distanciarse de los elementos tradicionales, como discursos y debates. Con sus estrategas, supo venderse como un outsider y un anti político que llegará a la Casa de Nariño a combatir la corrupción.

Como por ejemplo, la gran popularidad que ganó por sus videos en TikTok, donde se muestra haciendo ejercicio, andando en monopatines eléctricos, entre otros. Inclusive se autodenominado el “rey de Tik Tok”.

Seguiré diciéndoles la verdad a los politiqueros en la cara, aunque les duela.





https://twitter.com/Afm0512/status/1473352708828577812 La verdad la estrategia en TikTok #RodolfoHernandez es lo máximo pic.twitter.com/Bgn6lx7sO7 — Ale (@Afm0512) December 21, 2021

Esta estrategia mediática le sirvió para invertir pocos recursos en darse a conocer y alcanzar lejanas zonas del país. El guión fue diseñado por dos asesores argentinos, Guillermo Meque y Hugo Vásquez.

Pero Gustavo Petro aprovechó esto también para criticar a Hernández:

En medio de su discurso Petro se refirió varias veces a Rodolfo Hernández, quien será su contendor en segunda vuelta: "La corrupción no se combate con frases de Tik Tok. Mi contradictor está imputado por corrupción. ¿Eso es lo que queremos?".

A todo o nada

Para ganar las elecciones Gustavo Petro deberá jugárselas a todo o nada: en lo que ya es su tercera candidatura a las presidenciales, se ve acorralado teniendo en cuenta que tiene todas las malas encima: junto al peso que es ser un candidato de izquierda en Colombia, sumado al hecho de que Hernández ya cuenta con el apoyo de Fico Gutierrez, el cual con solo la mitad de sus votantes, podrá superar a los 40% de Petro.

Además, entre los tres candidatos juntaron un 90% de los votos, por ende, Petro deberá enfocarse en ese 10% restante que no votó por ninguno de los tres para intentar pelearle la situación a Hernandez.

Pero las estadísticas están a su favor: hasta ahora, nadie que haya ganado por más de dos cifras en una primera vuelta en Colombia en elecciones presidenciales ha sido derrotado en la segunda votación, que tendrá lugar dentro de tres semanas.

La segunda vuelta está fijada para el 19 de junio y el nuevo presidente asumirá el cargo el 7 de agosto.

Petro, por edad e historial, podría llegar a ser el último ex guerrillero en llegar al poder por la vía democrática en Latinoamérica. Quedan 20 días frenéticos en los que Petro se juega una vida política entera, decidida a gobernar Colombia. Rodolfo Hernández es su último obstáculo.

