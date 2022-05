Gustavo Petro niega la suspensión de elecciones en Colombia

En su cierre de campaña, Gustavo Petro y su Vicepresidente Francia Marquez se mantuvieron protegidos con escoltas, chalecos antibalas y escudos policiales. Las seguridad de los candidatos se tuvo que reforzar luego de las amenazas de asesinato.

image.png Francia Márquez y Gustavo Petro cubiertos por seguridad policial en su cierre de campaña.

Ahora, Gustavo Petro, el cual ve su victoria muy probable, denuncia que el actual gobierno de Colombia está liderando un plan para suspender ilegalmente las elecciones. Petro insistió este lunes en la teoría de la confabulación electoral al calificar de "mentiroso" al presidente de Colombia, Iván Duque, luego de que el mandatario aseguró el domingo que las elecciones se celebrarán tal como está planeado

Esos rumores vienen circulando en Colombia desde inicios de semana, por parte de distintos políticos. El primero en referirse a ese supuesto complot fue el senador Rodrigo Lara, quien afirmó que el Ejecutivo o la Procuraduría querían suspender las elecciones.

Además, Gustavo Petro advirtió que este anuncio sería oficial el próximo martes: "Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia", declaró desde el principal centro urbano del Caribe colombiano. También aprovechó el anuncio a llamar a sus rivales para hacer frente a esta situación de manera conjunta:

Convocó en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo (centro), a la campaña de Rodolfo Hernández (populista), a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes. Convocó en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo (centro), a la campaña de Rodolfo Hernández (populista), a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes.

https://twitter.com/HOLLMANMORRIS/status/1528241070596816896 URGENTE @petrogustavo convoca a las campañas de @sergio_fajardo y Rodolfo Hernandez a reunión urgente porque este "martes" planean suspender las elecciones.



Así lo dijo hoy en Barranquilla. pic.twitter.com/PAbcor2cAs — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) May 22, 2022

Pero lo que llamó la atención fue haberlo dejado afuera de esta convocatoria a Federico "Fico" Gutiérrez, el aspirante de la derecha que ha sido también su más cercano perseguidor en los sondeos, lo que insinuó que esas maniobras están vinculadas con su campaña.

El "fantasma" de la irregularidades

Sin embargo, medios oficiales del gobierno de Duque, opositores a Gustavo Petro y otros medios afirman que las acusaciones del candidato de izquierda son sólo una medida para distraer a la población del electorado, para comparar la simpatía del pueblo colombiano y para poner un clima de tensión en las elecciones. Acusación que realizó sin detalles y pruebas concretas.

La oposición tampoco le dio una respuesta a su llamado de reunión. Rodolfo Hernández, el populista que ha crecido en las encuestas, llegando a amenazar la segunda posición de Fico Gutierrez para disputar una eventual segunda vuelta con Petro, rechazó la propuesta al contestarle en sus redes sociales que “el fuego no se apaga con fuego” y “es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos”. “Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, remató su mensaje.

Tampoco obtuvo una respuesta favorable desde el centro político. Concentrado en los últimos días en sus actividades de volanteo, Fajardo, rezagado en los más recientes sondeos, ni siquiera se detuvo en la convocatoria de Gustavo Petro.

Por otro laso, el ministro del Interior, Daniel Palacios, negó las acusaciones de Petro, diciendo que las versiones de un aplazamiento o suspensión de las elecciones “son absolutamente falsas”.

https://twitter.com/DanielPalam/status/1528199610182795265 Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación.

Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa — Daniel Palacios (@DanielPalam) May 22, 2022

Incluso el presidente, Iván Duque, a su llegada este domingo a la cumbre económica de Davos, en Suiza, desestimó esa posibilidad:

Nosotros tenemos una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas, aquí a nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado, yo soy un demócrata. Nosotros tenemos una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas, aquí a nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado, yo soy un demócrata.

Para rematar, la directora de la ONG Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, es "realmente imposible" que se suspendan las elecciones porque solo está estipulado para motivos de fuerza mayor, como una catástrofe natural. Y es que en Colombia nunca se han suspendido o aplazado unas elecciones, ni siquiera en los peores años de la guerra entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.

Az bajo la manga, ¿fallido?

En conclusión, las acusaciones de Gustavo Petro parecen ser más infundadas que reales. Por un lado, si las acusaciones apuntan directamente al gobierno actual, estas carecen de posibilidad, según todos los funcionarios que los desmienten.

Pero si las acusaciones hubieran sido hechas en contra del mismo grupo mafioso que intentó asesinar a Petro, "la cordillera" la historia hubiera sido diferente, y hasta con más lógica. Pero parece que Petro cayo en su propia trampa, haciendo dudar inclusive de la veracidad de su supuesto “intento de asesinato”.

La pregunta es, ¿Por qué? Aun teniendo todas las encuestas a favor, ¿Por qué Gustavo Petro necesitaría de una distracción tal para atraer a los votantes y ganar aún más su simpatía?

La última encuesta de la firma Invamer, publicada el pasado viernes, le da a Petro una intención de voto del 40,6 %, seguido por Federico "Fico" Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia, con el 27,1 %, y por el populista Hernández, con el 20,9 %.

Además, mientras Petro anunciaba el posible fraude, las embajadas y consulados de Colombia en el mundo empezaron a recibir los votos de los 972.000 colombianos que viven en el exterior, un hecho que, tradicional y formalmente, constituye la apertura real del proceso electoral en el país.

"Cortina de humo"

Sin embargo, en un debate televisado ayer lunes 23/05 entre Fico Gutierrez y Sergio Fajardo, en el que Rodolfo Hernandez canceló a última hora, Gustavo Petro se defiende precisando que “ya venían con dos meses de ambientación por parte del presidente del Congreso de la República, miembro de la bancada del gobierno actual, anunciando la necesidad de suspender al registrador nacional que actualmente dirige el proceso electoral”.

Por su parte, Fajardo dijo que.

Ese llamado de Petro en medio de una manifestación a anunciar que había un golpe de Estado es otra cortina de humo para llamar la atención y desvirtuar lo que debemos hacer, que es convencer a las personas de que nos apoyen. Ese llamado de Petro en medio de una manifestación a anunciar que había un golpe de Estado es otra cortina de humo para llamar la atención y desvirtuar lo que debemos hacer, que es convencer a las personas de que nos apoyen.

No obstante, reconoció que desconfía del registrador nacional por “su comportamiento” y “por lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo”. Agregó: “Es lo que este gobierno representa, una desinstitucionalización donde cada día aumenta la desconfianza en las instituciones. El Presidente eliminó la ley de garantías. Han pasado muchas cosas extrañas y tengo una desconfianza profunda”.

Gutiérrez, por su parte, continuó pegándole a su principal rival: "Lo que dijo Gustavo Petro es otro distractor más de los que él está acostumbrado a dar en el país. Aquí yo no veo que se vaya a aplazar ninguna jornada electoral."

Y exigió:

Eso sí, lo que necesitamos todos los candidatos y todo el país es que se nos den garantías, unas elecciones justas y marcadas por la legalidad. Hay muchas cosas que no se han aclarado, desde el debate y todo lo que ocurrió en la jornada legislativa en donde hubo fraude a favor del Pacto Histórico. Eso sí, lo que necesitamos todos los candidatos y todo el país es que se nos den garantías, unas elecciones justas y marcadas por la legalidad. Hay muchas cosas que no se han aclarado, desde el debate y todo lo que ocurrió en la jornada legislativa en donde hubo fraude a favor del Pacto Histórico.

Gustavo Petro concluyó sobre este tema: “La situación es más grave de lo que aquí se pretende ocultar, un general intervino en política contra mí y dejaron a medio país en las manos del ‘clan del Golfo’ sin omisión y sin actuar, para que el temor pudiera cundir en el electorado colombiano”.

Los tres candidatos se enfrentaron durante casi tres horas en lo que fue el debate definitivo de cara a la primera vuelta. Los cuatro, incluido Hernández, tienen la mayor intención de voto según los resultados de todas las encuestas que se hicieron hasta la semana pasada cuando venció el plazo marcado por el Consejo Nacional Electoral.

