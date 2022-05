El alcohol es más peligroso para el corazón de lo que se creía

“Para minimizar el riesgo de que el alcohol cause daño al corazón, si no bebe, no empiece. Si bebe, limite su consumo semanal a menos de una botella de vino o menos de tres latas y media de 500 mililitros de cerveza al 4,5%”, recomendó Wong.

Los participantes se clasificaron según su consumo semanal y su salud del corazón fue estudiada durante un promedio de 5,4 años:

Ninguno Bajo: menos de siete unidades, hasta una botella de 750 mililitros de vino 12,5% o tres latas y media de 500 mililitros de cerveza 4,5%. Moderado: 7-14 unidades, hasta dos botellas de vino al 12,5% o siete latas de 500 mililitros de cerveza al 4,5%. Alto: más de 14 unidades, más de dos botellas de vino 12,5% o siete latas de 500 ml de cerveza 4,5%.

En el grupo de pre insuficiencia cardíaca, en comparación con ningún consumo de alcohol, la ingesta moderada o alta se asoció con un riesgo 4,5 veces mayor de empeoramiento de la salud del corazón.

En el grupo de riesgo, no hubo asociación entre el consumo moderado o elevado con el desarrollo de la afección del corazón. Tampoco se encontraron asociaciones protectoras de la baja ingesta.

“Nuestro estudio sugiere que beber más de 70 gramos de alcohol por semana está asociado con el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca previa o la progresión de la afección sintomática en los europeos. No observamos ningún beneficio del bajo consumo. Nuestros resultados indican que los países deberían promover límites más bajos de ingesta segura”, concluyó Wong.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Ojo con el dólar blue: En la City advierten por el canuto

Susana Giménez aprovechó el momento y se desquitó con Rial

Asesinato de Hassan Sayad Khodayari en Teherán por Israel

Colesterol: Este alimento es aún mejor de lo que se pensaba

Facundo Arana habló tras las acusaciones de violencia