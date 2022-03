Nos critican y nos dicen que es que acá vamos a expropiar. Y no, a nadie, así como no expropiamos a nadie en la alcaldía de Bogotá. Jamás expropiaremos, porque de lo que se trata es de apropiar, de entregarle a la sociedad colombiana las condiciones libres para la riqueza, para la producción, para el bienestar. Nos critican y nos dicen que es que acá vamos a expropiar. Y no, a nadie, así como no expropiamos a nadie en la alcaldía de Bogotá. Jamás expropiaremos, porque de lo que se trata es de apropiar, de entregarle a la sociedad colombiana las condiciones libres para la riqueza, para la producción, para el bienestar.

La imagen del candidato de izquierda subió de 34% a 42% según una encuesta de Invamer, en comparación con los resultados de diciembre de la misma firma. Mientras que su imagen desfavorable pasó de 44% a 40%. Pero cabe aclarar que el sondeo se realizó entre el 4 y el 13 de febrero de 2022, es decir, antes de las elecciones de este domingo.

Gustavo Petro obtuvo más votos que todos los miembros de la Coalición Equipo por Colombia y casi el doble que la Coalición Centro Esperanza.

La Cámara de Representantes de Colombia para el período 2022-2026 contará con 187 curules: 161 ordinarias, una de los colombianos en el exterior, dos afro, una indígena, 16 curules de paz, cinco del Partido Comunes y una del Estatuto de la Oposición, que se definirá con la fórmula presidencial que quede de segunda en segunda vuelta.

La decadencia de la derecha

El reto de Federico Gutiérrez, candidato por la derecha, será desmarcarse del gobierno de Iván Duque sin dejar de seducir al uribismo tradicional. "La caída de la derecha se explica fundamentalmente por el desplome del uribismo. Por la desaparición de Álvaro Uribe como fuente de gobernabilidad (....) Y por el fracaso del Gobierno para mantener la vieja bandera de la seguridad; sin crear nuevas banderas. Todo en un contexto de desaparición de las FARC, cuyo combate fue la razón de ser del uribismo", apunta Álvaro Forero, analista político y columnista, en conversación con France24.

Tampoco suma el actual presidente de Colombia, Iván Duque, quien cuenta con un 72% de rechazo según la última encuesta de Invamer.

Mientras, el candidato por el centro, Sergio Fajardo, alentó a “unir Colombia” y se refirió a los problemas y divisiones que enfrentó la coalición Centro Esperanza antes de las elecciones: "Terminó esta etapa, a partir de ahora, como coalición, estamos unidos y vamos a reunir a toda Colombia y demostrar lo que queremos ser para nuestro país", señaló.

Las sorpresas de la noche

Sin dudas la líder afro Francia Márquez, sorprendió con un 15%, que en el total de votos es más de lo que tuvo Sergio Fajardo. Como 2da ganadora, detrás de Gustavo Petro, por la coalición de la izquierda se especuló con que ella sea la candidata a vicepresidente.

Ella dio a entender que no importa si está como vicepresidente o en otro cargo, pero sí hará parte de un eventual gobierno de Gustavo Petro. También enfatizó que primero deben ganar en la primera vuelta.

Francia Márquez.

Márquez ingresó al top 100 de las mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en el 2019, según la BBC de Londres . “Quiero ser presidenta de este país”, escribió a través de su cuenta de Twitter en el 2020 pero después le dijo a la revista BOCAS que Colombia “nunca va a estar preparado para que una mujer negra como yo lo lidere”.

La líder de izquierda tiene varios premios entre los que se destacan el Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2015 y el Premio Goldman en 2018, este último considerado como el ‘nobel del medioambiente’.

Otra perlita fue que un influencer fue el tercer senador más votado de las elecciones legislativas de ayer. Se trata de Jonathan Ferney Pulido Hernández un joven músico, que se hace llamar en sus redes sociales como 'Jota Pe Hernández'. Cuenta con más de 60.800 seguidores en Instagram y un millón de suscriptores en Youtube.

