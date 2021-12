Francia Márquez: "Unión entre pueblos indígenas y negros"

https://twitter.com/FranciaMarquezM/status/1470811022164377607 El #PactoHistórico es con las mujeres, los pueblos negros e indígenas, campesinos, las diversidades LGTBIQ+ y las juventudes.



Es con las mayorías históricamente oprimidas, violentadas y empobrecidas o no será. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 14, 2021

Márquez tiene 40 años recién cumplidos es madre de tres hijos y ya es abuela. Ella dice que descubrió el racismo lo que implicaba que la iban a tratar diferente por su color de piel desde pequeña, cuando les dijeron "que no tenía derechos".

Yo crecí con esas visiones del colonialismo, el racismo, las violencias armadas, las violencias estructurales, pero también con la resistencia de mi mamá, de mi abuela que no aprendió ni una letra, pero que siempre nos enseñó que lo importante es cuidar la vida, ver el territorio como una herencia ancestral Yo crecí con esas visiones del colonialismo, el racismo, las violencias armadas, las violencias estructurales, pero también con la resistencia de mi mamá, de mi abuela que no aprendió ni una letra, pero que siempre nos enseñó que lo importante es cuidar la vida, ver el territorio como una herencia ancestral

Su campaña para las elecciones se basa en parar con la megaminería. Si bien puede que sea la primera vez que la oiga nombrar, Márquez fue representante del consejo comunitario del corregimiento de La Toma (2013-2016) y en 2018 aspiró a la Cámara de Representantes de Colombia con la intención de ocupar la curul destinada a afrodescendientes, pero no logró los votos necesarios.

En una entrevista con EFE, mencionó que intentará ser presidenta de Colombia en las elecciones de 2022 pero si no lo logra, al menos sabe que está abriendo camino para las niñas y mujeres negras "empobrecidas" como ella a las que siempre dijeron "ustedes no saben, ustedes no pueden".

Elecciones

En Colombia, una de las formas para candidatearse a la presidencia es recolectar firmas de los ciudadanos, que no son pocas. La Registraduría Nacional, organismo que rige las elecciones en ese país, determinó que los aspirantes debían presentar un mínimo de 580.620 firmas válidas, equivalentes al 3% del total de votos válidos en las elecciones presidenciales de 2018.

Francia Márquez también le formuló a Gustavo Petro una advertencia:

Petro hoy tiene las encuestas arriba, pero yo le voy respirando en el cuello Petro hoy tiene las encuestas arriba, pero yo le voy respirando en el cuello

La reciente encuesta, realizada por Noticias Caracol, mostró a Francia Márquez con el 7,5% de intención de voto, y aunque muy lejos de Petro (82,4%), Márquez ocupó el segundo lugar. Si Petro gana las internas y Márquez sale segunda, deberán compartir la fórmula presidencial dado que así lo establecieron en Pacto Histórico, la coalición de las que ambos forman parte.