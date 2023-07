Caso New Business: Condenan al expresidente de Panamá

image.png

Esta sentencia judicial contra Martinelli Berrocal se desprende del caso conocido como New Business. Recordemos que el ex mandatario durante su presidencia realizó una serie de transacciones financieras de carácter nacional e internacional y recolectó en tan solo dos semanas unos $43,912,828.94, que luego depositó en una cuenta de la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.