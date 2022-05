Radio histórica revive para disputarle el campo a Cadena 3

“Lo digo con humildad pero nosotros somos muy competitivos y llegamos a Córdoba para pelear el liderazgo. Además, hay dos cuestiones clave para tener en cuenta: la historia de LV2 amerita que lo hagamos y además contamos con una FM categoría A, por lo que la apuesta debe ser fuerte desde el principio”, le dijo a Perfil Córdoba. Así, Scaglione estaría dispuesto a entrar fuerte contra una Cadena 3 que, tras la muerte de su líder Mario Pereyra, continúa encabezando el rating de la Región Centro, e incluso tiene una fuerte pisada en Capital Federal.

“Cada uno tiene su estilo, no vale por lo que yo digo sino por lo que yo hago. La manera de actuar es lo que nos define. Yo no soy quién para juzgar a nadie: tengo otra manera de encarar las cosas pero eso no quiere decir que yo tenga razón. Yo generalmente golpeo la puerta antes de entrar”, destacó, respecto a la forma en que Cadena 3 entró a Rosario.

Lo que se pone en juego en esta “guerra de medios” es algo no menor: el control mediático del corazón productivo del país. Córdoba y Santa Fe son dos de las provincias con mayor índice productivo, y por ende sus medios son consecuentemente importantes para cualquier estratega político.

En ese sentido, Cadena 3 supo abrirse camino en la opinión pública, marcando a fuego la identidad cordobesa, y expandiéndose por diferentes rincones del país, a punto tal de ser un medio nacional dirigido desde Córdoba. Y ahora esa construcción será puesta a prueba por un empresario enojado con la radio cordobesa.

