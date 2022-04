Radio: Cadena 3 desembarcó en Rosario y tensó el ambiente

“Primero fue la situación en sí, porque Televisión Litoral tomó la decisión de que yo me vaya. Fue así, lo que se diga por otros medios es falso. A partir de ahí me surge este proyecto radial en una emisora que lleva casi 40 años de trayectoria, con una cobertura nacional impresionante con una alta calidad en tecnología y nivel informativo. Por eso, ante la negativa de Televisión Litoral, tomé un nuevo rumbo y me acompañó un equipo de grandes profesionales, yo diría que los más idóneos para esta nueva etapa”, detalló el conductor a El Ciudadano.