La palabra de la exesposa de Pollo Cerviño tras la denuncia:"En nuestra casa se vivía un horror".

Desde que el tiene tres años que vengo teniendo muchos informes de muchos terapeutas, psicólogos, pedagogas que vienen indicando que sucede algo. Hay todo un trabajo del cuerpo medico que avala lo que después se comprobó en la justicia Desde que el tiene tres años que vengo teniendo muchos informes de muchos terapeutas, psicólogos, pedagogas que vienen indicando que sucede algo. Hay todo un trabajo del cuerpo medico que avala lo que después se comprobó en la justicia

En referencia a como se sucedieron los hechos, García detalló: "Cuando noté algo raro, lo hable con el papá, que éramos pareja en ese momento y le dije que me parecía que le estaba pasando algo. El me respondió que no. Lo empecé a llevar a una psicóloga, hablar al colegio. No sabía que le pasaba, me daba cuenta que había algo pero no sabia qué".

"Cuando descubrí lo que era y tuve la confirmación de una terapeuta, ahí hice la denuncia", afirmó la ex pareja de Cerviño.

"Cualquier otra persona en ese momento estaría detenido y procesado pero cuando alguien del otro lado tiene abogados con cierto poder o cierto manejo de los vínculos y relaciones, no cree a los niñes y siento que es así. Con todas las pruebas que había él ya debería estar detenido. Es un peligro para la sociedad y tiene el poder de los medios de comunicación en sus manos", cerró.

Con respecto a lo laboral, hasta ayer Cerviño era parte de dos ciclos en la FM Rock & Pop, el magazine Llave en mano que va de 13:00 a 16:00, junto a Joe Fernandez y Vero Tossounian, y los domingos conducía Ranking Rock & Pop.

Por otro lado, el diario La Nación se comunicó con el conductor para recoger su testimonio sobre la denuncia, a lo que él contestó: "Lo vamos a demostrar en la Justicia. Tranquilo".

---------

