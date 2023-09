"La madre de Cecilia lo difundió en sus redes sociales después de chequearlo ella misma y allí también figuraba Cecilia como habiendo votado", indicó el periodista.

image.png Según sostuvo Romero, el registro fue modificado horas más tarde, de modo que la leyenda que lo acompaña ahora indica que el no ser infractor no implica que el voto se haya emitido efectivamente.

"El punto es que aparece yendo a votar cuando ni siquiera existe ya el DNI de Cecilia, porque la mataron, la quemaron y quemaron sus pertenencias, y lo sabe lamentablemente Gloria porque ella tuvo que reconocer las pertenencias de su hija, y el DNI estaba entre lo que había sido quemado", argumentó.

Ante esto, en su Instagram Gloria Romero indicó: "Vayan, por favor, y miren a sus muertos. Fíjense si no están haciendo votar a los muertos, porque evidentemente esta es una maniobra electoralista".

Hoy a la mañana volvió a chequearlo Gloria y descubrió que a esta hora Cecilia aparece como no habiendo votado. O sea, anoche estaba como votando, ella lo escarchó en redes sociales, puso la captura de pantalla, se podía chequear anoche. Hoy a la mañana aparece como que no votó Hoy a la mañana volvió a chequearlo Gloria y descubrió que a esta hora Cecilia aparece como no habiendo votado. O sea, anoche estaba como votando, ella lo escarchó en redes sociales, puso la captura de pantalla, se podía chequear anoche. Hoy a la mañana aparece como que no votó

"Lo que escribió en sus redes sociales Gloria es: 'Cuando tu hija trabaja en ECOM se arregla todo rápido'. El ECOM es la empresa pública de medios de la provincia del Chaco, es una empresa de tecnología estatal que tiene a cargo los medios públicos y su directora es Guillermina Capitanich", cerró Barbano, deslizando la sospecha de Romero.

image.png

