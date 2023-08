La promesa de Alberto Fernández a la madre de Cecilia Strzyzowski

Luego, reveló cuál fue la principal solicitud que le hizo al mandatario. “Le pedí que interviniera la Justicia de Chaco. Eso es lo más importante para mí: que sea transparente la Justicia y que no tenga presiones. Acá no hay presos políticos, sino políticos que cometieron crímenes”, planteó, aclaró: “Yo no tengo ninguna bandera política, lo único que quiero es que esas tres personas [por Emerenciano y César Sena y Marcela Acuña, los principales sospechosos] queden en perpetua para siempre. Jamás voy a hacer política, porque para mí todos los políticos son unas cucarachas”.

A pesar de su percepción respecto de los políticos, Gloria manifestó haber salido “muy conforme” de la reunión con Alberto Fernández y sumó: “Me parece algo muy positivo y políticamente correcto. Era lo que yo esperaba, lo venía pidiendo hacía dos meses y por fin se dio. Espero que realmente cumpla y bueno... Yo no quería decirlo públicamente, pero los medios me empezaron a apabullar. No sé cómo se enteraron y le pido disculpas [al Presidente] si él no quería que se supiera (...) Esperemos que se haga justicia”.

Por último, convocó: “Queremos un Chaco libre de los Sena y de ese tipo de personas. Así que por favor queremos que sigan presos y mañana [por este martes] vamos a estar presentes en la Fiscalía. Los espero”.

