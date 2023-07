“Escriban ‘Libertad Emereciano’”

“No se olviden: todos los compañeros que están en la lista para la casa tienen que acompañar. El que no escribe ‘Libertad Emerenciano’ por el murito, por la chapa, por la casa, es porque no está con nosotros. Hay que hacer eso entre sábado y domingo, porque el lunes y el martes se define si salgo o no en libertad, compañeros”, fue uno de los mensajes de Emereciano Sena a sus allegados desde su lugar de detención en la Comisaría Tercera de Resistencia, donde se encuentra desde el 9 de junio pasado imputado como coautor del femicidio de Cecilia Strzyzowski.