La 3ra huelga de hambre

Emereciano Sena comenzó una huelga de hambre como lo hicieran antes su esposa Marcela Acuña durante 25 días y su hijo César por solo dos días.

En un audio, el líder piquetero denunció torturas y anunció la protesta si ingesta de alimentos:

"Soy Emerenciano Sena, estoy detenido en la causa Cecilia desde el 9 de junio. Totalmente incomunicado, maltratado. Todas las cosas que me corresponden. Me llevan al hospital y me hacen sufrir el suplicio que hace más de 200 años está prohibido: hacerme cascotear con la gente, hacerme maltratar", arranca el audio.

"No existe en la causa ni una sola prueba en mi contra. Estoy detenido solamente por que me llamo Emerenciano Sena e hice 500 casas gratis para los pobres. Creo que ese es mi delito más grande que cometí. A toda la patria le digo que, en el Chaco, puede llegar a morir un inocente que se llama Emerenciano Sena haciendo huelga de hambre, pidiendo por su libertad", concluyó.

La versión de la adopción

Mientras Sena espera por ser trasladado al Complejo Penitenciario N°1 por solicitud del Equipo Fiscal Especial y ubicado en una celda donde no tendrá contacto con su hijo César, que se encuentra en la misma unidad, surgió la versión de la adopción de César.

El abogado Juan Arreguín, ahora exdefensor de Gloria Romero, madre de la víctima, contó que "en algún momento nos llegó una versión de que César Sena no sería hijo biológico de Emerenciano Sena".

"Si no es el hijo, no hay vínculo y de alguna forma es una acción que podría beneficiarlo. Es una causa que hasta que no tengamos los requerimientos de elevación a juicio puede pasar cualquier cosa. Las cosas no son tan sencillas en derecho penal. Las motivaciones, las acciones, todo es difícil", explicó Arreguín a Diario Norte.

Sus dichos se debían a que, ante esta versión, se evaluaba en un momento solicitar un ADN. La participación de Emereciano es uno de los puntos que están en disputa porque, de acuerdo al expediente, es uno de los menos vinculados al crimen.

Cabe recordar que Arreguín dejó de ser abogado de Romero luego de la difusión de un audio en el que se hace referencia a "celos profesionales" entre él y Fernando Burlando. Además, la madre de Cecilia se reunió con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, algo desaconsejado por Arreguín.

