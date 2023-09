¿Nueva interna en LN? Ahora Jonatan Viale vs. Viviana Canosa

"¿Qué querés decir con eso? 'Lo digo en general'", le preguntó Canosa, a la defensiva. "No me gusta que me digan cómo tengo que votar, a quién tengo que votar y a quién no tengo que votar. No me gusta que subestimen a la gente. La gente es libre, no jodan a la gente. Seamos inteligentes y no subestimemos a la gente", completó el periodista.

Dicho esto, el pasado jueves 14 de septiembre Canosa no participó del ciclo de Viale, en el cual se presentó el diputado libertario. Ya en el pasado la conductora había decidido ausentarse, aunque dijo que fue por una decisión personal. Pero en esta ocasión, su justificación fue otra.

En primera medida, la ex A24 elogió de manera llamativa a Leuco, cuyo envío es el anterior al de ella. "Qué buen programa, te felicito. Estaba en el camarín y no podía despegarme. Tu editorial, los invitados, todo. a verdad, un programón, espectacular. Quiero tirarte flores, estuvo espectacular y muy interesante todo lo que dijiste", dijo Canosa.

Sin embargo, ella sola sacó a colación la razón por la cual no se mostró junto a Viale:

Yo hoy no vine al pase con Jonatan y vos dirás: '¿Por qué?'. Y bueno, porque ya hay gente que empieza cancelar. Hay que tener cuidado con esta gente que dice 'Viva la libertad, carajo', pero que no se banca que un periodista pueda preguntar o estar. Eso también es importante decirlo para que después nadie diga: 'Che, no lo dijeron'. Estamos avisándolo todo con lujo de detalles. El que quiera entender que lo entienda. Yo hoy no vine al pase con Jonatan y vos dirás: '¿Por qué?'. Y bueno, porque ya hay gente que empieza cancelar. Hay que tener cuidado con esta gente que dice 'Viva la libertad, carajo', pero que no se banca que un periodista pueda preguntar o estar. Eso también es importante decirlo para que después nadie diga: 'Che, no lo dijeron'. Estamos avisándolo todo con lujo de detalles. El que quiera entender que lo entienda.

Quedará por verse en las próximas emisiones si los faltazos de Canosa se vuelven recurrentes o si se debió únicamente a la presencia de Milei, contra quien la conductora parece tener una cruzada personal.

Patricia Bullrich bajó línea en LN+ y Canosa tomó nota

Pese a que Juntos por el Cambio quedó segundo en las PASO 2023, los últimos relevamientos ubican a Patricia Bullrich tercera tras un repunte de Sergio Massa y con Javier Milei aún liderando. En este contexto, desde LN+ se aferraron por completo a la candidata y algunas de sus figuras buscan rescatarla, entre ella la conductora de +Viviana.

Fue durante la emisión del pasado martes 22 de agosto de su ciclo en la que, cuando dialogaba con la mismísima Bullrich sobre la problemática de los saqueos, la conductora la interrumpió y manifestó:

Patricia, te voy a decir algo. Y no creo tener razón, pero te voy a decir algo. ¿Sabés qué, Patricia? Es el momento. Los argentinos estamos hechos pelota y me emociono cuando te lo digo. Patricia, es el momento, sos vos. Vos sos la mujer que puede de verdad poner ley y orden. Es ahora, es en este instante. Nadie creería que estás especulando Patricia, te voy a decir algo. Y no creo tener razón, pero te voy a decir algo. ¿Sabés qué, Patricia? Es el momento. Los argentinos estamos hechos pelota y me emociono cuando te lo digo. Patricia, es el momento, sos vos. Vos sos la mujer que puede de verdad poner ley y orden. Es ahora, es en este instante. Nadie creería que estás especulando

No llores por mí, Argentina. El editorial de Viviana.

"Te han dejado demasiado sola, y como mujer fuerte que soy te lo digo a vos que sos mucho más fuerte aún. Los argentinos estamos destruidos, es el momento, Patricia. Y lo voy a decir públicamente, sos vos. Lo digo todo el tiempo cuando todos dicen que gana Milei, yo digo: 'Es Patricia, faltan dos meses'. Aprovechá cada segundo de cámara, porque sos vos la única persona que puede traer paz, ley y orden", continuó Canosa.

Una vez que finalizó la comunicación con la candidata, la conductora cerró editorial mirando a cámara y le habló directamente a sus televidentes.

"No la dejen sola a Patricia. No estamos para 'psychos', no estamos para este Gobierno, no estamos para motosierras. Ya estamos totalmente destruidos, no estamos para lo Massa de la vida que ya rompieron todo con el Gobierno y que están rompiendo todo y que quieren caos. No la dejemos sola a Patricia, y se lo digo también a toda la gente de Juntos por el Cambio", concluyó.

