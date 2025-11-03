La brillante miniserie de 13 episodios que no es otra historia de terror

Por qué esta miniserie reescribe las reglas del horror

A diferencia de otras series postapocalípticas que muestran el mundo destruido y hordas de muertos, Helix se enfoca en espacios confinados, tensión constante y amenaza controlada, algo que la crítica destacó desde el inicio.

Variety señaló: "Es un delicado acto de equilibrio [entre ciencia y emoción], pero el estreno de dos episodios (...) cuelga las suficientes cadenas de ADN como para hacer que un público exigente quiera ver hacia dónde pueden llevarnos".

The Hollywood Reporter agregó: "Las primeras dos horas van a un buen ritmo, resultan emocionantes y permiten también el desarrollo de los personajes. Suceden muchas cosas y te quedas con ganas de más". Y The New York Times apuntó: "Billy Campbell sostiene el elenco admirablemente (...) El señor Sanada resulta siempre intrigante. Y algunos de los actores secundarios aportan algo de alma al claustrofóbico mundo del centro de investigación".

image A diferencia de otras series, ésta se centra en espacios confinados y la tensión constante, explorando cómo el virus altera los cuerpos y las mentes.

En la segunda temporada, la acción se traslada a la isla de St. Germain, donde un culto religioso y algunos secretos que se remontan generaciones alimentan la paranoia, mientras la serie sigue explorando cómo el virus reconfigura las mentes y las relaciones además de los cuerpos, y cómo la tensión psicológica puede ser tan aterradora como cualquier ataque físico.

Con 26 episodios en total y disponible en Prime Video con 13 capítulos por temporada, Helix se conserva como una joya escondida dentro del género del terror y la ciencia ficción: una historia con personajes que actúan en zonas grises y una sensación constante de peligro que no te permite relajarte ni un segundo.

