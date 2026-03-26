La nueva miniserie de 8 capítulos que le pasa el trapo a todos los estrenos

Detrás de cámaras, la miniserie cuenta con la dirección de Annie Weisman, Lesli Linka Glatter y Daina Reid.

Qué dice la crítica especializada sobre esta miniserie

Aunque las opiniones son diversas, hay consenso en un punto: "Mujeres Imperfectas" es adictiva. La crítica ha destacado la solidez de las actuaciones y la construcción del misterio, aunque algunos señalan que no reinventa el género.

Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas elogió el producto: "Elegante, adictiva y con un reparto de cinco estrellas, propone un misterio central basado en un crimen y otro más profundo basado en una red de mentiras y medias verdades".

Por su parte, Matthew Rudoy de Screen Rant valoró las interpretaciones: "Las sólidas interpretaciones de Washington, Moss y Mara, junto con varios tentadores cliffhangers, la convierten en una historia adictiva".

Lucy Mangan de The Guardian fue más moderada: "Si te preparas para ocho horas de entretenimiento perfectamente aceptables, lo pasarás bien", sugiriendo que cumple sin deslumbrar.

image "Mujeres imperfectas", disponible en Apple TV.

¿Vale la pena esperar semana a semana?

Con 4 episodios disponibles de los 8 totales, "Mujeres Imperfectas" se encuentra en su punto medio, el momento crítico donde muchas series pierden ritmo. Sin embargo, la estructura y la dosificación de revelaciones sugieren que el desenlace justificará la espera.

Para quienes prefieren el maratón completo, la recomendación es aguardar hasta finales de abril de 2026, cuando todos los capítulos estén disponibles. Para quienes disfrutan la experiencia de especular y comentar cada episodio, el formato semanal añade una capa extra de entretenimiento.

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