Mira la fruta antienvejecimiento que dietistas recomiendan

Mary Sabat, MS, RDN, LD, es una de las dietistas que recomienda consumir arándanos. Para Eat This, Not That (ETNT) ha indicado: "Los arándanos están llenos de antioxidantes llamados flavonoides, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, dos principales contribuyentes al envejecimiento".

El consumo de arándanos también puede prevenir el envejecimiento cerebral. Lisa Young, PhD, RDN, es otra dietista que aconseja comer este alimento. "El consumo de arándanos también favorece la salud del cerebro y puede retrasar el envejecimiento cognitivo", dijo a ETNT.

Este efecto de los arándanos para combatir el envejecimiento cerebral también tiene que ver con sus altos niveles de antioxidantes que, según estudios, disminuyen el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Hay otro experto que recomienda el consumo de arándanos para una vida más larga y saludable. Se trata del doctor Neil Paulvin, investigador de longevidad y médico de medicina regenerativa, quien ha revelado para CNBC que todos los días come arándanos.

"Los arándanos son uno de los alimentos que como todos los días para promover la longevidad. Son sabrosos, bajos en calorías y llenos de vitaminas y antioxidantes que protegen su cuerpo de infecciones como una armadura", indica el médico.

Beneficios de los arándanos

De todas maneras, aquí hay muchas otras razones para incluir arándanos a la dieta.

Disminuyen el colesterol

Los arándanos son ricos en un tipo de fibra que ayuda a reducir el colesterol. En un estudio publicado en Frontiers in Nutrition, el grupo que comió el equivalente a una taza o 100 gramos de arándanos frescos por día, tuvo una disminución significativa en los niveles de colesterol LDL o colesterol 'malo'.

Reducen el azúcar en sangre

Si de frutas buenas para la diabetes se trata, los arándanos también logran destacar. Además de ser bajos en azúcar, ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre debido a su elevado contenido de fibra.

Ayudan a prevenir el cáncer

Los arándanos son una de las frutas que recomienda la National Foundation for Cancer Research para prevenir el cáncer, principalmente, porque contienen dos compuestos a los que se le atribuyen propiedades anticancerígenas: antocianósidos y resveratrol.

Mejoran la salud mental

Esta fruta también es aliada de la salud mental. Según MedlinePlus, cierta investigación sugiere que la ingesta diaria de extracto de arándano durante 90 días puede disminuir los síntomas de la depresión.

Los arándanos también previenen infecciones urinarias, fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la salud muscular, contribuyen a la salud del corazón y más.

