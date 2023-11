Para el mercado, Luis Caputo es el ministro de Economía de Milei

Luis Caputo -más conocido como 'Toto' Caputo-, ex funcionario en el gobierno de Mauricio Macri, sería finalmente el ministro de Economía de Javier Milei a partir del 10 de diciembre próximo. La información aún no fue confirmada oficialmente por La Libertad Avanza, pero es el nombre que suena con más fuerza en la city porteña a partir de la reunión con Nicolás Posse en el Four Season.