Guillermo Nielsen, 'Toto' Caputo y el Pacto de Acassuso

'Toto' Caputo posteó a Werner:

"Werner, como cuenta el presidente Macri en su libro y vos sabés bien, siempre estuve en contra de ese acuerdo del que no participé en su negociación , y la reacción del mercado fue la que les anticipé: la opuesta a la que vos y tus colegas del FMI esperaban."

"Les dije que sacarle la discrecionalidad cambiaria al BCRA en un contexto de caída de la demanda de dinero, iba a generar mayor suba en el tipo de cambio, más inflación, más descrédito a nuestras metas de inflación y mayor caída en el precio de nuestros bonos."

"Ustedes en cambio insistían en que el dólar se iba a calmar y que recuperaríamos el financiamiento externo. A tal punto lo sostenían, que incluyeron en el programa financiero tomar 16 mil millones de dólares adicionales para cancelar las Letras Intransferibles de Kicillof ."

"Post firma del Acuerdo, y aún cuando los hechos ya nos habían dado la razón, no tuvieron la hidalguía de reconocerlo rápidamente y se tomaron 10 meses (29/4/2019) para finalmente hacer lo que les habíamos sugerido que hicieran desde el principio (junio 2018)."

"Dejo para el final lo más importante: desde ese cambio de política cambiaria, el dólar no subió más (hasta las Paso) y el BCRA no tuvo necesidad de vender dólares, como tantas veces cuando era presidente del BCRA te expliqué que sucedería."

La polémica

El miércoles 22/11 el programa A2V (TN) entrevistó a Javier Milei en el hotel Sheraton Libertador, ocasión en el que preguntaron al Presidente electo acerca de las posibilidades de que 'Toto' Caputo fuese designado ministro de Economía, conociendo las dificultades que pareciera tener Javier Milei para designar al jefe del Palacio de Hacienda.

La opinión de Guillermo Nielsen se conoció luego de las declaraciones de Milei, quien opinó favorablemente de Caputo:

"La clase dirigente argentina no entiende que el Presidente del BC debe sostener una plataforma de estabilidad para bajar incertidumbre y facilitar la toma de decisiones de los privados. Un timbero no puede ser un presidente del BC, el BC no está para eso."

Durísimo Nielsen porque deslizó que 'Toto' pudo haber llevado al Banco Central su profesión de mesadinerista ('timbero' en la jerga), motivo de la bolilla negra del FMI.

Interrogantes

Aquí cabrían 4 preguntas:

¿Esto lo sabía (y aprobó) Mauricio Macri, quien lo había designado?

¿Esto lo sabía (y ya exculpó o consideró que era falso) Javier Milei?

¿Tiene 'Toto' el prestigio suficiente y el conocimiento para ministro de Economía?

¿Acaso Javier Milei piensa ser el verdadero ministro de Economía de su propio Gobierno y por eso busca un personaje operativo sin prestigio como economista?

Archivo

Luis Caputo sería la comprobación que no está terminado el llamado 'Pacto de Acassuso' entre Mauricio Macri y Javier Milei.

Además, se atribuye a Macri haber sido quien aconsejó a Milei que no designara en Economía al ex presidente del BCRA que tuvo el propio Macri antes de 'Toto', Federico Sturzenegger. Se atribuye a Macri haber dicho: "No creo que sea el hombre para este momento de tu gestión pero es tu gobierno Javier... ".

Milei tiene pensado emitir cerca de US$ 20.000 millones en bonos para desarmar lo que denomina "la bola de Leliqs". Esa operación, según declaró el propio presidente electo, estaría garantizada con las acciones de YPF para ofrecer un seguro a los inversores preocupados por el riesgo-país. Macri sugiere que quien puede armar ese 'puré' es el ex secretario de Finanzas, 'Toto' Caputo.

Se conoce que Milei llegó a preguntar también por el diputado nacional Luciano Laspina, quien fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Laspina habría afirmado que si ya hay certeza sobre un presidente del Banco Central (Emilio Ocampo), con la misión de cerrar la institución y dolarizar ¿qué sucede si el ministro de Economía no está de acuerdo? O ¿cuál es el límite de la elaboración de la política económica?

