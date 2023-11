El ministro de Economía de Javier Milei: 48 horas decisivas

milei y alberto.jpeg Alberto Fernández recibió este miércoles en Olivos a su sucesor para iniciar la transición.

La periodista Silvia Mercado aseguró en su cuenta de Twitter que no será Sturzenegger el próximo ministro de Economía y que ya hay una persona designada, de quien no dijo su nombre, pero sí que es "un patriota".

Milei reiteró que no dará a conocer hasta último momento su postulante a Economía para no someterlo a un desgaste. "Me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir", advirtió horas después de consumarse su victoria en el balotaje.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSilMercado%2Fstatus%2F1726955883475894451&partner=&hide_thread=false Mi información es que el ministro de Economía NO será Sturzenegger. Tengo el nombre. No lo voy a quemar. Es un patriota. — Silvia Mercado (@SilMercado) November 21, 2023

El principal desafío de Milei es encontrar un economista que comulgue con la idea de dolarización y cierre del Banco Central. Para esta última tarea ya tiene un ejecutor: Emilio Ocampo. Pero ninguna de ellas tiene consenso entre la gran mayoría de los especialistas. Ni siquiera dentro del equipo de asesores de LLA u otros que el propio Milei respeta. Se dice que Guillermo Nielsen no aceptaría un ofrecimiento porque no cree en esas ideas.

¿Un "patriota" estaría de acuerdo con renunciar a la moneda nacional y a la entidad reguladora?

Posiblemente sea demasiado pedirle a Milei que renuncie a esas iniciativas, con las que hizo campaña y acaba de ratificar tras ser electo. Por eso deberá anunciar un ministro de Economía que refleje su pensamiento, para darle credibilidad al programa que propone.

En ese panorama, algunos deslizan algunas alquimias, como escindir la secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y empoderarlo, para evitar colisiones con el BCRA. O, dicen otros, colocar a un ministro sin poder propio y que sólo sea un presta-firma del Presidente, lo que sería visto con resquemores en el mercado.

El tiempo corre en cuenta regresiva.

