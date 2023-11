El Papa Francisco llamó a Milei, tras las críticas

Cabe recordar que durante la campaña electoral se viralizó un video antiguo de Milei calificando al Pontífice como “el representante del maligno en la Tierra”.

En el marco del debate presidencial, cuando Sergio Massa lo apuró con ese tema, el libertario dijo que ya había pedido "perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”.

No obstante ese no fue el único contrapunto con el Vaticano durante la campaña. Antes de la primera vuelta, el referente intelectual de Milei, Alberto Benegas Lynch (h) propuso “romper relaciones” con el Vaticano mientras “en la cabeza haya una mentalidad totalitaria”, un mensaje que el libertario debió salir a desactivar afirmando que se trató de una “idea personal” de quien la formuló.

El mes pasado, Francisco había brindado una entrevista con la agencia Télam, en la que remarcó que "no soy comunista", en un mensaje que iba directamente contra el libertario pero sin nombrarlo.

"A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas sociales, dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio. Ya en el Antiguo Testamento, el derecho hebreo pedía que se cuidara a la viuda, al huérfano y al extranjero. Si una sociedad cumple estas tres cosas anda fenómeno", dijo en esa ocasión.

"Cuando se empieza a contratar en negro para no pagar los aportes y negociar el futuro de esa gente a la esclavitud, ahí empieza a enfermarse el trabajo. Y en vez de dar dignidad, el trabajo confiere esclavitud. Tenemos que ser muy atentos a esto. Y aclaro que no soy comunista como dicen algunos. El Papa sigue el Evangelio", remarcó.

