https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUltranormalidad%2Fstatus%2F1715028625261535561&partner=&hide_thread=false Para todo Juntos por el Cambio y medios de comunicación, acá Javier dice que lo de Benegas Lynch es tema de Benegas Lynch. No se van a romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. pic.twitter.com/OjaOS9thuh — LeandroMV1999 (@Ultranormalidad) October 19, 2023

En esa línea, Milei le dio la bienvenida al Papa en caso de que visite la Argentina. "Si el papa Francisco quisiera venir, se lo recibirá con los honores de un jefe de Estado y con el reconocimiento de que es el líder espiritual de los católicos. Por lo tanto, en esa posición no cambiamos pese a las agresiones sistemáticas que estamos recibiendo", dijo.

Consultado sobre por qué cree que el Papa lo "agrede", Milei respondió: "porque no comulga con nuestras ideas".

De todas formas, ponderó el disenso, incluso dentro del espacio liberal. "Estamos acostumbrados a disentir en las ideas. Hasta los liberales disentimos. Cuando señalamos que los liberales no somos manada, queremos manifestar que pensamos distinto y además que nos parece saludable que pensemos distinto", dijo.

No obstante, aclaró que en un eventual gobierno, los funcionarios tendrán una "alineación muchísimo más fuerte" con determinadas ideas.

El último cruce con la Iglesia Católica surgió de declaraciones del papa Francisco, quien advirtió en una entrevista con la agencia oficial Telam-sin nombrar al libertario- sobre "los payasos del mesianismo".

Tras esto, Benegas Lynch, durante el acto de cierre de campaña de La libertad avanza propuso cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano.

Tal como informó Urgente24, desde la Iglesia Católica, fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, quien reaccionó. "Nos encontramos azorados con un cierre de campaña en el que propone alguien, en nombre de 'mi religión católica', o sea, debe tener una religión particular, privada, propia", dijo.

Milei no fue el único que se diferenció de Benegas Lynch. Más temprano, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, se había expresado en el mismo sentido.

"Me sorprendió (la declaración de Benegas Lynch) porque no es ni el momento de plantear cuestiones así, y porque ni creo que las declaraciones tanto de Javier como de su santidad tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de la relaciones con el Vaticano, que tiene un componente religioso muy importante en nuestro país y en lo político también a nivel mundial, no concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni es la gravedad de los hechos algo que amerite esto", planteó en CNN Radio.

