Reformas, no ilusiones: El FT y los 3 candidatos argentinos

Menciona el escándalo del caso de Martín Insaurralde, a quien describe como "un político peronista celebrando a bordo de un yate de lujo con una modelo en el Mediterráneo", que reforzó la impresión de "una clase política venal y fuera de contacto" con la realidad del país.

Tanto las empresas como los inversores saben lo que se necesita, dice el FT:

Rápido recorte de gastos para equilibrar el presupuesto, remoción gradual de los controles cambiarios y reformas estructurales que abran la economía al comercio, flexibilicen el mercado de trabajo, reformen el sistema impositivo y mejoren la competitividad

Los candidatos según el FT

Luego, el editorial hace una breve descripción de los 3 principales candidatos.

De Sergio Massa, el ministro y candidato de la coalición peronista, dice que de ser elegido giraría hacia una posición más pro-mercado, pues proviene del ala pragmática del partido, es un negociador hábil y "entiende los desafíos mejor que la mayoría"...

"Pero", agrega, "su credibilidad es socavada por su incapacidad para controlar el gasto, detener la emisión de moneda y desmantelar subsidios", y la gran cantidad de ayudas fiscales, reforzó la impresión de que es un hombre que no se guía por principios.

massa.jpg Para el FT, Sergio Massa es un negociador hábil y "entiende los desafíos mejor que la mayoría", pero su credibilidad está "socavada" por varios motivos.

A Javier Milei lo describe como "economista libertario, personaje de TV y candidato anti-consenso" que pregona grandes cambios, como "dolarización, rápidos recortes del gasto y desregulaciones inmediatas", que subraya con la exhibición de una motosierra en sus actos proselitistas...

"Pero", dice, "políticas tan drásticas serán imposibles de implementar sin un respaldo legislativo amplio, algo que su naciente partido no tendrá por sí mismo". Por otra parte, " el irascible temperamento de Milei y su tendencia a disparar desde arriba no calza bien con la paciente construcción de consenso necesaria para sanear la economía argentina". Por último, dice, "su falta de experiencia gubernamental, como la de la mayoría de su equipo, aumenta los riesgos".

Milei.jpg Para el FT, la tendencia de Javier Milei "a disparar desde arriba no calza bien con la paciente construcción de consenso necesaria para sanear la economía argentina".

De la oposición de centro-derecha, como describe a Juntos por el Cambio, debería haber sido el "beneficiario obvio del hambre de cambio; su programa de gobierno es el más cercano al consenso de mercado sobre las políticas que la Argentinas necesita", afirma.

"Pero"... la agrupación dañó sus chances con una interna divisiva, "su candidata, Patricia Bullrich, es estridente más que consensual y su largo recorrido por el espectro político, desde la izquierda hacia la derecha favorece la acusación de Milei de que los miembros de la clase política tradicional son todos lo mismo".

Bullrich Juntos por el Cambio "debería haber sido el beneficiado" pero la historia de Patricia Bullrich "favorece la acusación de Milei de que los miembros de la clase política tradicional son todos lo mismo".

¿Entonces?

La conclusión es el mismo tono del título del editorial:

La Argentina enfrenta un difícil sendero para volver a la prosperidad; necesita reformas dolorosas y un poder estable que asegure que no serán desechas a mitad de camino; el populismo no puede proveer cambio duradero. En cambio, el país necesita un compromiso explícito de los principales bloques políticos de cambios serios de largo plazo enmarcados en un programa de ajuste económico

Cualquiera sea el resultado del domingo, cierra "un amplio acuerdo nacional de reformas –al cual miembros de los partidos principales han dicho estar abiertos- ofrecería las mejores chances de alcanzar el considerable, pero elusivo, potencial de grandeza de la Argentina".

