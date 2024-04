Robaron la base de datos de todas las licencias de conducir de Argentina

La publicación de la venta que están llevando a cabo los ciberdelincuentes está escrita en inglés, y en concreto describe lo siguiente:

"Hola amigos, hoy vengo a presentarles una nueva y suculenta base de datos de Seguridad Vial Argentina. Esta base de datos comprende más de 5,7 millones de registros, que incluyen fotografías de licencias de conducir digitales en ambos lados (con el rostro y la firma del individuo), QR, sexo, nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de emisión, fecha de emisión, fecha de vencimiento, sangre. tipo, restricciones de conducción, dirección física, tipo de licencia y las clases de vehículos que se pueden conducir. Todo esto forma una base de datos de más de 1,25 TB de datos.".

Y agrega: "Ya vimos que durante el gobierno anterior de Alberto Fernández sus ciudadanos no le preocupaban. Milei parece ignorar también a sus ciudadanos. No tiene plan de ciberdefensa, NO LE IMPORTA NADA. En países europeos como Francia, Alemania, España o Italia hay medidas de defensa contra estos ataques, hay inversión dedicada a estos casos. ¿Qué tiene Argentina? NADA. Es hora de que sus ciudadanos se den cuenta de que para los gobernantes no son más que números y votos. No dejes que esto quede impune. Lo venderé por $3K, contáctame por Telegram al XXXXXXXXX, solo gente seria dispuesta a comprar, no me gusta perder el tiempo".

Hasta el momento, el gobierno del presidente Javier Milei no se pronunció al respecto.

Por otro lado, el especialista en ciberseguridad y periodista Juan Brodersen afirmó en el canal de noticias TN, que el ciberdelincuente responsable del hackeo es el mismo que subió a Internet los datos filtrados del Renaper el mes pasado.