Kate Middleton, rumores, teorías conspirativas y un intento de 'hackeo' al historial médico

La princesa de Gales, Kate Middleton, la favorita de la dinastía Winsor entre los británicos, no se ha exhibido en público, no se sabe de su real paradero ni tampoco se ha pronunciado en redes sociales desde su cirugía abdominal de enero. Y ahora, la clínica donde estuvo internada, The London Clinic, denunció un intento de 'hackeo' del historial médico de la alteza.