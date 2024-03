Kate Middleton junto a William en un mercado, ¿pero es ella?

Ante el rostro pixelado de Kate, algunos utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial para mejorar el vídeo y aclarar la imagen de Kate Middleton para concluir que no es ella.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mysteryorigin/status/1769861459696144749?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1769861459696144749%7Ctwgr%5E962a489b82f423d3071e7f791c57165644e8c971%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Ftiramillas%2Factualidad%2F2024%2F03%2F19%2F65f94a3fca4741fb2b8b4577.html&partner=&hide_thread=false REINO UNIDO - #ULTIMAHORA

ESTO NO HA HECHO MAS QUE EMPEZAR



Hace un rato publicabamos el que es posiblemente el primer video en el que se veia "supuestamente" a Kate Middleton. Pues bien, gente que tiene acceso a programas de mejora de la calidad de imagenes han pasado la… pic.twitter.com/z4nF217mB3 — _Mystery_ (@mysteryorigin) March 18, 2024

Misterio sobre Kate Middleton

Los diarios británicos y del mundo entero comenzaron a publicar alegaciones de una supuesta separación y descripciones de la supuesta amante de William, Rosie Hanbury, marquesa de Cholmondeley en medio de la tensión en la casa real.

Desde el diagnóstico de Cáncer del rey Carlos y tras la cirugía abdominal de Kate Middleton la rumorología no ha cesado de crecer. Asimismo, la extraña reaparición de Kate Middleton en una foto con sus hijos alimentó más las teorías conspirativas.

Para celebrar el día de la Madre en el Reino Unido, había compartido aquella fotos pero ciertos detalles extraños alarmaron a los internautas y a las agencias de noticias que las retiraron de sus portales al considerarla “manipulada”.

image.png

Para sorpresa de todos, la princesa de Gales asumió total responsabilidad de la manipulación de la imagen. Admitió que retocó la foto que se describió como " controversia perjudicial" para la confianza del público en la familia real.

Por ello, los conspiranoicos ya tienen un motivo para descreer del nuevo video filtrado. Además la incomunicación y fallas comunicativas del Palacio de Buckingham sobre la enfermedad del rey Carlos fortalecen los rumores.

Este lunes se esperaba un comunicado oficial de la Casa Real británica para aclarar cómo está ella. Pero nada de eso sucedió.

Según The Washington Post, Valentine Low, biógrafo real y ex corresponsal real del Times of London, dijo que el palacio calculó mal los niveles de información que necesitaban para mantener a raya las teorías de conspiración más descabelladas.

“Es un error pensar en la época actual que te saldrás con la tuya”.

Sobre los últimos acontecimientos declaró: “Al igual que Bigfoot y el monstruo del Lago Ness, así como la brigada de la tierra plana, habrá gente que creerá que la futura Reina es un doble. Es un desastre lamentable”.

Más contenido de Urgente24

Dani Alves, condenado, pidió por su libertad pero temen fuga

La UE sancionará a colonos israelíes 'violentos' y a Hamás: Abbas lo celebra

Rosario: Mientras se monta el show de fuerzas armadas los narcos se siguen divirtiendo

Universidades: Nueva Ley Ómnibus y la fascinación por la inconstitucionalidad