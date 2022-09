China dice que Financial Times 'vendehumo'

Putin y Xi estuvieron en Samarcanda, Uzbekistán, para una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, un organismo de seguridad regional. En su última reunión en persona en Beijing, 20 días antes del lanzamiento de la ofensiva de Moscú en Ucrania, la pareja anunció una asociación "sin límites" en respuesta a lo que dijeron era la expansión de la OTAN liderada por Estados Unidos. (...)".

vladimir putin xi jinpin.jpg Vladimir Putin y Xi Jinping.

Qué dice China

Global Times, vocero del Partido Comunista Chino, que en octubre debe decidir sobre el 3er. mandato consecutivo para Xi Jinping, realizó un editorial sobre el tema Rusia / Ucrania:

"La situación en el campo de batalla del conflicto Rusia-Ucrania ha dado un giro complicado en las últimas semanas. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el lunes (12/09), el ejército ucraniano ha recuperado 6.000 kilómetros cuadrados de territorio desde que se lanzó la "contraofensiva" a principios de septiembre.

Sin embargo, Rusia explicó públicamente que sus tropas se retiraron por iniciativa propia para reagruparse "para liberar Donbass".

La situación real aún no está clara, pero los medios estadounidenses y occidentales no podían esperar para celebrar la "gran victoria en la contraofensiva" de Ucrania. Mientras apuntan sus armas a Rusia, algunos han disparado flechas ocultas a China.

Hal Brands, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Johns Hopkins de EE. UU., tuiteó recientemente que "si la situación del campo de batalla de Rusia en Ucrania es tan mala como parece, creará serios dilemas para China".

Algunos medios estadounidenses y occidentales también afirmaron que los rápidos avances de Ucrania "ciertamente han dejado a China en una posición incómoda". e incluso pidió a China que "saque lecciones de Rusia". Estos argumentos son a la vez absurdos y viciosos.

Primero, desmoralizan a Rusia magnificando su "derrota" en el campo de batalla y luego la convierten en una "derrota" de China de una manera exagerada.

De acuerdo con la lógica de Occidente, o bien "atan" estrechamente a China y Rusia o intentan crear una ruptura entre los dos países.

Para ser precisos, tales expresiones han expuesto en su mayoría los deseos secretos de las élites estadounidenses y occidentales.

En particular, la inclusión de China, que no es ni parte interesada ni culpable del conflicto, no se basa en absoluto en hechos, sino que está impulsada por motivos maliciosos.

China nunca ha estado involucrada en el conflicto Rusia-Ucrania, entonces, ¿cómo se puede aplicar a China la situación de "el que monta un tigre tiene miedo de desmontar"?

Debe enfatizarse que la posición de China sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania siempre ha sido la misma, y la naturaleza de la relación de Beijing con Moscú y Kiev tampoco ha cambiado.

China siempre ha defendido el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, respetando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, otorgando importancia a las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países, apoyando todos los esfuerzos conducentes a la resolución pacífica de la crisis, y comprometiéndose a promover conversaciones de paz para aliviar la situación humanitaria.

China se opone constantemente a las sanciones unilaterales y las jurisdicciones de brazo largo que no tienen mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Tanto las partes rusas como las ucranianas han expresado su aprecio por China. China se opone constantemente a las sanciones unilaterales y las jurisdicciones de brazo largo que no tienen mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Tanto las partes rusas como las ucranianas han expresado su aprecio por China.

En este asunto, China nunca ha echado leña al fuego, ni ha aprovechado la oportunidad para buscar intereses geopolíticos, a diferencia de EE. UU. y Occidente, que han seguido provocando y quieren utilizar a Ucrania para derribar a Rusia. No solo eso, el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania es lamentable, y estamos preocupados por la prolongación del conflicto y el desarrollo de una guerra de desgaste.

No importa cómo cambie la situación en el campo de batalla, es un hecho definitivo y peligroso que los factores que llevaron al estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania no se han resuelto, sino que se han vuelto más graves. Excepto aquellos con ambiciones geopolíticas, ¿quién más vería tal resultado como una victoria? (...)".

Conclusión

China le está diciendo a Washington DC que los sucesos en Ucrania no son trasladables a Taiwán.

China y Rusia pueden tener áreas de intensa cooperación militar, comercial y hasta geopolítica excluyendo las diferencias sobre Ucrania.

China considera a Taiwán una porción de su territorio nacional que le ha sido arrebatado y reclama su devolución mientras que Rusia invade Ucrania porque afirma que está en juego su seguridad nacional por la instalación de una futura base de la OTAN.

