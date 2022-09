Chau JXC, hola Javier Milei: Jefe de la UCR se une a LLA

giuliani santilli.jpg Carlos Giuliani y Diego Santilli.

Una de las razones decisivas por la que, según informó Carlos Giuliani, renunció a su alto cargo es por su desencanto con la UCR al advertir amiguismo y favoritismo reinante en la clase política. Un sistema en el que no se eligen los más aptos o los que poseen mejores habilidades e ideas, sino los que tienen mejores contactos. El expresidente de la UCR de Esteban Echevarría denunció allí también dinastías y clanes familiares en el poder, no sin dar ejemplos. En un sistema tal, las discusiones, los proyectos innovadores e iniciativas brillan por su ausencia.

“Pero siempre me dijeron que para cambiar las cosas en el ámbito que nos rodea; Municipio, Provincia, o País; tenía que involucrarme desde la Política y así fue que tomé la decisión de involucrarme a través de la Conducción del Partido en mi ciudad. Luego de ello, me di cuenta que fue una decisión equivocada, me encontré con un espacio en el cual solo se piensa en los cargos a ocupar, que el acomodo gana por sobre las capacidades, y que dos o tres personas “elegían a dedo” los cargos a ocupar, como candidatos a Concejal, Intendente o Consejero escolar.”

Para ilustrar su decepción con la dirigencia política comenzó por su territorio:

"Quiero dejarles aquí algunos ejemplos en Esteban Echeverría, donde el actual Intendente Fernando Gray, lleva 16 años en su cargo, y quiere volver a postularse por 4 años más. Sumado a esto, designó a su esposa como candidata a Concejal en el año 2013, quien asumió como tal y fue reelecta en 2017, y que en 2019 dejó su cargo como concejal, para asumir como Senadora en la Provincia de Buenos Aires, burlándose de todos los vecinos de Esteban Echeverría que la votaron como concejal. Ellos son del Frente de todos."

Sin embargo el FdT no es el único espacio que practica ese amiguismo en el poder. JxC y la UCR al parecer también. En ese sentido, Giuliani también mencionó el caso del concejal Evert Van Tooren, otra vez aspirante a la intendencia de cara al 2023, quién asumió el cargo en 2015 y alternó su trabajo con la gestión provincial, presentándose en todas la elecciones a intendente y a concejal, a la vez: ¡...!

Evert Van Tooren.jpg Evert Van Tooren, un PRO poco ético según el nuevo referente de La Libertad Avanza.

Entonces, a partir de ello, reflexionó: “Puedo continuar nombrando personajes de la casta política todo el día, hace 20 años que en Esteban Echeverría votamos a los mismos nefastos y lo más rancio de la política, mientras nosotros; los vecinos comunes; trabajamos, pagamos impuestos, nos fundimos, nos roban y seguimos viviendo entre la mugre”.

El expresidente municipal de la UCR centró la segunda parte del comunicado para destacar la figura de Milei y para explicar por qué le da una oportunidad a su partido en el que se resalta la novedad que el candidato liberal representa. "Hoy me sumo al equipo de Javier Milei porque este es el momento de darle la oportunidad a una persona que no está contaminada como toda la casta política, Javier Milei nunca vivió del Estado, sino que vive de su trabajo como economista; dando conferencias o asesorando a empresas; él no quiere aferrarse ni atornillarse a un cargo como muchos Diputados, Senadores, Intendentes, Gremialistas que están hace 30 años viviendo de un cargo político y que nunca han trabajado de otra cosa".

"Es por todo esto, que tenemos que darle la oportunidad a gente nueva que no esté manchada, ya nos gobernaron kirchneristas, radicales, Pro, Alianzas kirchneristas con radicales, Cambiemos, el ahora Frente de todos con Alberto Fernández, Cristina y Massa…todos son parte de quienes nos gobernaron en Argentina los últimos 40 años".

Y concluyó: "Por eso estoy seguro de que Javier Milei es la última oportunidad que tenemos de cambiar todo esto, la vieja casta política que nos llevó a este extremo de pobreza, es hora de que la casta le deje su lugar a gente nueva, con nuevas ideas, con la intención de honrar al pueblo que lo eligió a través del sufragio. Me sumo a Javier Milei para que las candidaturas no sean a dedo en una oficina con tres personas, para que se cambie el modo de gobernar y que sea sin robar. Por todo esto renunció a mi cargo de Presidente del la Unión Cívica Radical en Esteban Echeverría, para acompañar a Javier Milei a que sea nuestro Presidente en 2023".

