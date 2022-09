Audios reveladores: también querían matar a Máximo Kirchner

En ese sentido, la AFI pidió que se investigue a Jonathan Morel, quien expresa su deseo de matar a CFK, por lo que le solicitaron a la Justicia se investigue su posible vinculación con el hecho.

El periodista Alan Longy fue uno de los primeros en dar a conocer detalles del pedido de la AFI, y explicó que Revolución Federal fue denunciada por "instigación a cometer delitos, intimidación pública, amenaza contra el Gobierno nacional e incitación al odio a causa de ideas políticas".

En los audios entregados a la Justicia se escucha el siguiente diálogo:

-¿Pasás todavía por la casa de Máximo (Kirchner) por qué vos sos de Santa Cruz no?

- Sí, de Gallegos, estoy acá

- Uhhh, como no lo mataste boludo.

Luego, en otro fragmento se escucha:

- Hoy veía como Cristina (CFK) saludaba a la militancia y yo decía "lástima que ya me conocen la cara, porque si no sabés como me infiltro una semana ahí y espero que baje... pero yo te juro... si a mí no me conocieran los nenes de la Cámpora, yo voy, te canto la marcha peronista y en cuanto puedo pasa a la historia (CFK), después me linchan, pero pasa a la historia.