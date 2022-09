Ataque a CFK: un grupo ultraderecha ¿tiene responsabilidad?

"Lo hicimos bien??? lo organizamos en un chat de una comunidad de taringa, con un extrajero. Igual no tenía alas -por balas-, es solo para que corran, VAN A CORRER!!! COMO DICEN", fue el mensaje que llegó a las redes sociales del grupo de ultraderecha.

En ese sentido, la agrupación detalló que recibió ese mensaje que parecería vincularse al atentado "40 minutos después" del intento de magnicidio. "No se quién lo mandó, es una cuenta con 5 seguidores, creo que es una cuenta creada cien por ciento para hablarnos a nosotros y contarnos eso", aseguraron.

Qué dice la agrupación:

Por su parte, la agrupación Revolución Federal niega conocer a los atacantes y aseguran que no los conocen.

Fue Jonathan Morel, uno de los fundadores de la agrupación, quien salió a despegar a Revolución Federal y aseguró que a Brenda "Yo no la conocía. Nunca la vi", dijo Morel en declaraciones a Radio con Vos.

"Soy una persona que saluda a todos. Son marchas de 60 personas, tampoco es muy difícil, los ves a todos. Somos siempre los mismos", aseguró.

Por otro lado, Morel negó la vinculación política entre la agrupación, que escracha habitualmente a dirigentes políticos, con los imputados y negó que promuevan la violencia política.

"Revolución Federal es un grupo donde no hay una bajada de línea de nadie, cada uno es libre de opinar lo que quiere", sostuvo y agregó: "A mí en lo particular me parece una locura (el atentado), repudiable, ahora hay gente en el grupo que opina distinto".

Por último, y sobre el mensaje que recibieron en el que alguien de la agrupación se adjudicaba el ataque a CFK, Morel respondió: "Creo que la justicia tiene que investigarlo, por eso decidimos hacerlo público y estamos hablando con abogados para que lo presenten".

Revolución Federal está compuesta por casi 100 personas que comparten un grupo de WhatsApp. Sin embargo, en las marchas, son Morel y Leo Sosa, otro de los impulsores, son los que llevan la voz cantante.

Además, cabe destacar que la agrupación ha realizado escraches a distintos funcionarios del oficialismo y la oposición, entre ellos el ministro Jorge Ferraresi y al diputado nacional opositor Rodrigo De Loredo. También se manifestaron en contra de Pablo Moyano y Sergio Massa, el día en que el exintendente de Tigre asumió como ministro de Economía.