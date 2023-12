Rosario desaloja un partido de semifinal por ¿buen motivo?

Posteriormente, sostuvo que "Para hacer un evento de esta naturaleza en cancha de Newell's, que según tengo entendido está en obras, hay que llevar adelante una planificación que implica organización, precisión y participan otras entidades como la Municipalidad, que tiene que verificar el aforo, hacer los cortes de calle, trabajar con la División de Tránsito", recordando que el viernes pasado el Coloso fue escenario del desempate por el descenso entre Colón y Gimnasia y llevó gran despliegue policial.

"No es solamente la seguridad o el empleo de la policía. Es un cúmulo de actores que intervienen en el evento y consideramos que, estando en la entrega de la gestión de gobierno, no es conveniente hacerlo en la provincia de Santa Fe. Nosotros consideramos que no se debe jugar acá. Estamos en entrega de una gestión de gobierno y no nos dan los tiempos de organizar un evento de esta naturaleza", concluyó Brilloni.

image.png El ministro de Seguridad de Santa Fe argumentó que no se puede jugar en Rosario porque el fin de semana hay traspaso de gobierno.

Por su parte, hace instantes, el presidente de Newell's, Ignacio Astore, dialogó con el medio televisivo "El Tres", en el programa "De 12 a 14" y se opuso a la medida tomada asegurando que "Es imposible que Seguridad no esté al tanto" por lo cual ahora "quedan en deuda con la Liga Profesional".

En contraposición a los dichos por el Ministerio, ironizó con respecto a que ese día no se podrá garantizar seguridad de ningún tipo a lo que apuntó: "Habrá que ver qué hace el ciudadano rosarino el sábado".

Sin embargo, con esta postura ya tomada y definida, resta saber cuál será la decisión que tomará la Liga para la semifinal entre el Tomba y el Calamar.

Mientras que, la otra llave entre River Plate y Rosario Central sí ya está cerrada y se dará el sábado a partir de las 22 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

image.png Los cruces de semifinal de la Copa de la Liga.

No obstante, también ya están designados los árbitros para ambos cara a cara:

Godoy Cruz vs Platense

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Martínez

River vs Rosario Central

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Monsón Brizuela

