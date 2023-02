Operación ESPN/Tyc en Boca: Gareca DT y Battaglia opositor

Una es jugando bien, sumándole garra y empuje, La otra es la de Boca, es decir, sin demostrar ganas ni fútbol.

En ese contexto, no sorprende que los medios televisivos masivos -ESPN y Tyc Sports- hayan entrevistado en la jornada del lunes (13/2) a Ricardo Gareca y a Sebastián Battaglia. El primero había sonado en los pasillos de La Bombonera y, el segundo, fue despedido drásticamente tras la eliminación en Copa Libertadores 2022.

'Sebas' no se guardó nada. "Nosotros habíamos encontrado una manera y la forma de tener un funcionamiento, que nos llevo un cierto tiempo. Lamentablemente la Copa Libertadores fue lo que terminó con este ciclo. A mí me hubiese gustado terminar mi contrato y seguir con el trabajo, que a mi manera de ver era de manera correcta, pero se pensó que no era así y se eligió el cambio", tiró.

En relación al detonante de su destitución, que fueron sus declaraciones en conferencia de prensa sobre el mercado de pases, el más ganador de la historia boquense explicó que no se arrepiente de lo que dijo aquella vez.

No sé si mi salida de Boca fue por algo deportivo o extrafutbolístico, nunca quedó claro. Me fui conforme y la declaración no fue para herir a los jugadores ni mucho menos, agregó el ídolo

Ahora, en cuanto a su vínculo con Juan Román Riquelme, hombre que lo había designado en el cargo, Battaglia fue tajante y reveló algo por lo menos preocupante.

El ex jugador y técnico del conjunto de la Ribera disparó: "Con Román hablaba poco. Sí lo hacía con los muchachos del Consejo (de fútbol). Yo no soy ningún desagradecido, sé que tuve la oportunidad de dirigir, aunque pienso que podría haber sido de otra manera. No tan tormentosa. Pero es lo que tocó, es un aprendizaje", cerró.

Ahora, ¿cómo no va a haber diálogo entre el entrenador de un equipo de fútbol (Battaglia) y el encargado del fútbol como dirigente (Riquelme)? Más que alarmante realidad.

Invita a pensar que la relación no era buena, o que el ex DT no tenía injerencia sobre las decisiones del plantel, que todo recaía directamente en JRR.

En tanto, el 'León', confesó también que no se hubiese "bajado del micro", recordando aquel episodio en donde Román citó a todos los jugadores a una charla en el vestuario, luego de un Boca 0-1 Gimnasia de la Plata, en octubre de 2021.

Por último, Sebastián Battaglia, se refirió a su encuentro con Andrés Ibarra, candidato opositor a Riquelme y hombre de Mauricio Macri para las próximas elecciones presidenciales en el xeneize.

"No pienso meterme en la política del club, quiero seguir dirigiendo. El encuentro con Andrés Ibarra fue por un evento solidario", estampó 'Sebas'.

Lo cierto es que el exjugador había estado presente en el acto que organizó Ibarra para lanzar su candidatura. Allí estuvieron glorias de Boca como Diego Cagna, Rolando Schiavi y 'Pato' Abbondanzieri, entre otros. Daniel Angelici dio el presente también.

Un dato más: en la presentación del libro de Macri, estuvo Sebastián Battaglia, junto a quien fue ministro de Modernización de MM en su gestión en la política nacional.

image.png El "evento solidario" en el que Sebastián Battaglia acompañó a Andrés Ibarra. Pepe Basualdo, Aníbal Matellán y Suchard Ruiz los siguen. (Foto: Diario Olé).

Gareca

Horas antes de que lo hiciera Battaglia, pero desde otra señal, en este caso, ESPN, Ricardo Gareca charló con la mesa de Sebastián 'Pollo' Vignolo. El exfutbolista aseguró que está dispuesto a volver a trabajar en el país.

"Si me llama un club de la Argentina dirigiría. En Boca tuve una historia que el hincha no olvida (por su pase a River), pero no son los que deciden más allá de que puedan opinar. Los dirigentes son los que definen y tienen que estar convencidos de contratarme, cosa que no ha ocurrido. Nunca se inclinaron por mí. Soy muy respetuoso de la opinión de los hinchas", indicó.

Por otro lado, reveló que solo fue contactado desde el conjunto de La Ribera durante la presidencia de Daniel Angelici. "En un momento me descoló, parecía que había información muy cierta de todo, pero nunca recibí una llamado concreto. La única vez fue con Angelici, pero ya estaba en contrato con la selección peruana, no tenía la manera de salir", detalló.

El 'Tigre', que está sin club tras su renuncia de Perú, rememoró su salida de Boca hacia el 'Millonario' y aclaró: "Nunca quisimos (con Ruggeri) ir a River, le dimos a Boca todas las facilidades, aceptamos quedarnos por la mitad pero llegaron todos los cheques para atrás"

En resumidas cuentas, Gareca se postuló para el banco del 'Xeneize' y dejó en claro que su pasado no le mueve el piso en absoluto.

https://twitter.com/joaquinalr/status/1625484630240395266 COMPLETAMENTE A FAVOR DE LA OPERACIÓN DE ESPN PARA QUE TIGRE GARECA SEA ENTRENADOR DEL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS. — Joaquín Alric (@joaquinalr) February 14, 2023

https://twitter.com/federicosmos/status/1625321549493313536 Emociona como ESPN es el Zona Jobs de los DTs sin laburo, están meta y ponga con el Tigre Abuela. — federico. (@federicosmos) February 14, 2023

https://twitter.com/July760821/status/1625308619322302466 La operación de #espnequipof para q Gareca sea el dt de Boca es muy alevosa.. — Julián (@July760821) February 14, 2023

