El ida y vuelta entre Liberman y Angelici que calentó Boca

Impulsado por Mauricio, me decidí a lanzar mi precandidatura, porque quiero volver a recuperar lo que era la identidad de Boca como club de primera jerarquía internacional, basado en una gestión profesional, ordenada, con roles en cada area y que eso se traslade al éxito deportivo, le confesó Andrés Ibarra a ese medio

Y además le envió un palito a Juan Román Riquelme: "La gestión de Riquelme nos está llevando a una situación de riesgo. Hay mucha autocracia con una persona que maneja todo el club. Ningún dirigente o ídolo futbolístico puede estar por encima del club".

image.png Andrés Ibarra en el palco preferencial de Boca. (Foto: @andreshibarra).

El precandidato en el club de la Ribera también expresó el deseo de reunir a ex jugadores y glorias de la institución como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Rolando Schiavi, Sebastián Battaglia y Carlos Tevez.

¿"Trajste el sobre?"

En la celebración del cumpleaños de Martín Liberman, el propio periodista se acercó a Daniel Angelici y bromeó: "Tano, todos dicen que me das sobre. ¿Trajiste el sobre? Qué garca el tano, no me trajo sobres". El binguero se entusiasmó con el chiste y lanzó: "El vino te doy", haciendo referencia a 'Cupra', una bebida que presentó el empresario en mayo pasado junto a varios agasajados. Ambos siempre fueron amigos.

La chicana del reportero se cree que estuvo dirigida a los hinchas de Boca que lo vinculan permanentemente con los mencionados "sobres".

Tiempo atrás, Liberman trató a la dirigencia actual del Xeneize de "la peor de la historia", en su cuenta personal de Twitter.

https://twitter.com/Cronopio777/status/1572783590252888065 Acabo de vomitar. Todo lo que está mal está en estos segundos. Odian a Boca. pic.twitter.com/ttOpWwg5xh — Julio Cronopiano (@Cronopio777) September 22, 2022

https://twitter.com/etzekile/status/1572953659402588162 El mismo día Macri felicita a Ponzio y River y Liberman sube un video en el cumple de Angelici. El mejor acto de campaña de Riquelme. — Ezequiel (@etzekile) September 22, 2022

https://twitter.com/benitez_leo/status/1572777900981755904 No más palabras pic.twitter.com/RdvNWZhrt8 — Leo Benítez La Máquina de nformar (@benitez_leo) September 22, 2022

https://twitter.com/itsgonzaloxs/status/1572947708880777216 Pensar que hace no muchos años este colorado ridículo hablaba pestes de Angelici en Fox Sports incluso dijo que era el peor presidente en la historia de Boca. Claro que hay sobre nadie se da vuelta tan fácil. https://t.co/wwZ7RNkyVH — dosed (@itsgonzaloxs) September 22, 2022

https://twitter.com/EditsBoke/status/1572919811771883523 De Liberman no voy a decir nada. Creo que hizo un video perfecto, que esta muy bien, si tengo que calificarlo le pongo un 10. Me parece uno de los mejores periodistas del mundo y nada…le deseo lo mejor como seguro el nos desea a nosotros porque quedó demostrado que es bostero https://t.co/znZsqV9oIc pic.twitter.com/IYjsGDTpLD — EDITS BOKE (@EditsBoke) September 22, 2022

