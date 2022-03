Boca: Mauricio Macri insiste con "Tévez 2023"

image.png La pelea de egos en Boca es cada vez más fuerte: Juan Román Riquelme vs. Carlos Tévez.

En ese sentido, sabemos que hace mucho tiempo que no se habla del futuro deportivo de Carlos Tévez, quien dejó de vestir la camiseta de Boca pero que nunca anunció que fuera su retiro profesional. El único destino viable, según comentan varios medios, sería la MLS de Estados Unidos, pero aún nada oficial.

El Apache lleva un año del curso de entrenador y tiene en mente relizar uno de coaching. ¿Ponerse los cortos? Suena difícil. Algunos, aseguran que Tévez se "retiró" -entre comillas porque no fue formal la retirada- para llegar con los tiempos justos a la dirigencia de Boca, ya que, por estatuto, no se puede postular ninguna persona que haya jugado en el club en el último año.

Y también está Mauricio Macri, quien hace un tiempo postuló a Carlos Tévez para la política boquense.

Lo imagino a Carlos participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca, apasionado por Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo más responsabilidades. Siempre lo he acompañado, le tengo un afecto especial, dijo sobre un Tévez que no quiere ser el títere de Macri o Angelici en una lista Lo imagino a Carlos participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca, apasionado por Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo más responsabilidades. Siempre lo he acompañado, le tengo un afecto especial, dijo sobre un Tévez que no quiere ser el títere de Macri o Angelici en una lista

Además, el ex presidente de Boca y de la Nación, comparó la presidencia del xeneize con la Argentina: "Ameal parece Alberto Fernández y Riquelme, Cristina Kirchner", dijo MM el año pasado. También, remarcó: "Hay una situación muy desdibujada del presidente (Jorge Amor Ameal)"

En esa línea, Infobae comentó que, en los últimos días, Tévez y Macri fueron a jugar juntos al golf, donde este último le "endulzó" un poco más el oído para la conformación de una lista en 2023.

image.png Emerge la posibilidad de Carlos Tévez para 2023. Mauricio Macri lo quiere sí o sí.

Pareciera ser que la estrategia de la oposición en Boca Juniors es pegarle a Juan Román Riquelme con lo mismo: comparar su manera de jugar, con su forma de dirigir desde afuera.

Poco tiempo atrás, Daniel Angelici disparó contra el 10.

Ser el mayor ídolo del club no te habilita a administrarlo, te tenés que preparar y lleva años. Hasta el último día seguí aprendiendo. Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser buen dirigente Ser el mayor ídolo del club no te habilita a administrarlo, te tenés que preparar y lleva años. Hasta el último día seguí aprendiendo. Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser buen dirigente

Y Mauricio Macri, expresó algo parecido en la Feria Expoagro 2022, el 10 de marzo pasado.

¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club ¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club

image.png Juan Román Riquelme, el blanco fijo de la oposición de Boca.

-----------------

Más notas de Urgente24

Crece la tensión entre Israel e Irán

Video de Roscosmos encendió alarma; para la NASA, tudo legal

Estas son las 5 señales que envía un intestino descompensado

Otro escándalo en la TV Pública por Cocineros Argentinos

Exclusivo: Plan Semanal Hipocalórico - Día 1