Alberto Fernández y Miguel Pesce le rayaron el auto a Massa

Quizá, lo más inteligente sería priorizar con un dólar subsidiado aquellas actividades que atacan al corazón de la canasta básica de los argentinos, como alimentos, medicamentos e insumos productivos, y dejar en un dólar flotante más libre todo el resto de las actividades que tengan que ver con turismo en el exterior o bienes suntuarios Quizá, lo más inteligente sería priorizar con un dólar subsidiado aquellas actividades que atacan al corazón de la canasta básica de los argentinos, como alimentos, medicamentos e insumos productivos, y dejar en un dólar flotante más libre todo el resto de las actividades que tengan que ver con turismo en el exterior o bienes suntuarios

"Lo que se percibe es que las decisiones se terminan de tomar un poco tarde, cuando ya no queda otro remedio y, a veces, hasta resultan improductivas. Ahora nos estamos quedando de nuevo sin dólares y estaría bueno desdoblar ahora que las reservas están un poco mejor, pero todavía no está el acuerdo político. A lo mejor, dentro de 2 meses, cuando no haya ni para importar lo imprescindible se tenga que tomar porque no queda otra alternativa. Lo que muestra es la dificultad política", agregó.

Enrique Szewach también contra la devaluación

El economista y director ejecutivo de IERAL de la Fundación Mediterránea, se sumó al debate que se dio del prime time, pero desde TN:

En cierta forma el gobierno tiene razón al no querer devaluar el tipo de cambio oficial porque seguramente sirva de poco en medio de semejante descalabro En cierta forma el gobierno tiene razón al no querer devaluar el tipo de cambio oficial porque seguramente sirva de poco en medio de semejante descalabro

"Ahora el problema central es que el Banco Central no tiene dólares y no puede recuperar reservas con esta brecha. (Si bien es cierto que) le salió bien este adelanto (de liquidación de soja) para pagar al FMI y mostrar (capacidad de reacción frente al mercado), el problema de fondo sigue igual: Hay muchos pesos y mucho desequilibrio macroeconómico para la falta de dólares. Esto va a seguir así hasta que no resuelvas el fondo", enfatizó.

Por último, se refirió al daño que Pesce le hizo al gobierno con la última marcha y contramarcha:

Vos ahora tenés un problema reputacional porque cada premio que des ahora te van a mirar (con desconfianza) y te va a costar convencer a los sectores. Todas estas medidas son martingala para evitar las soluciones de fondo que son o devaluar o ajuste fiscal y monetario, que no lo vas a hacer.

"Tomá a la inflación como un impuesto que, de hecho, lo es. El gobierno está haciendo un ajuste subiendo el impuesto inflacionario, recauda más y licúa ciertos gastos, está bajando algo en subsidios, pero es medio confuso porque no se sabe bien cuánto está bajando ahí. La verdad es que cuando vos mirás a Brasil durante la pandemia, el gasto llegó a 10 puntos del PBI pero ahora es 0 y la inflación es bajita.

En cambio, Argentina siguió la fiesta con el ministro Martín Guzmán a la cabeza En cambio, Argentina siguió la fiesta con el ministro Martín Guzmán a la cabeza

Creo que la sociedad está más adelantada que muchos políticos y es importante que Argentina vaya a un cambio de régimen. Esto no da más. Este mamarracho no da más. ¿Cuánto más lo podés empeorar o emparchar?", cerró.

Más contenidos en Urgente24

Senado: Cristina consigue los votos y va por la Corte

A contramano de LN+: Para Pagni, el atentado fue político

El peligro de acumular sarro dental y cómo eliminarlo

Neumáticos al 500%: Ahora, la Izquierda socializa el fracaso y pide ayuda

Diputada del PRO echó a la asesora que es abogada del 'Copito' Carrizo