A contramano de LN+: Para Pagni, el atentado fue político

image.png El abogado de Carrizo, Gastón Marano.

"Lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar y aparecen enseguida varios abogados que realmente la aparición de esos abogados es muy misteriosa por muchos motivos", sostuvo Pagni, y mencionó al letrado Gastón Marano.

"Gastón Marano es un abogado penalista, que de golpe nos enteramos, es asesor de un senador por la provincia de Chubut que pertenece al PRO, Igancio Torres, en la comisión bicameral que vigilan a los organismos de seguridad e inteligencia".

Sin embargo, la particular defensa de Carrizo, no queda allí, sino que a conforman otros dos abogados más. Una de ellas es Brenda Salva, quien según indicó Pagni, también es asesora de una diputada del Pro cuyo nombre no difundió. La defensa se completa con el nombre de Fernando Sicilia. Respecto a él, el conductor dijo:

"Es abogado defensor de dos personas que fueron noticia durante los últimos dos, tres años: Leandro Araque y Facundo Melo. Son dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a la órdenes de SIlvia Magdalani en la AFI durante el Gobierno de Macri".

image.png Fernando Sicilia en C5N.

"Es curioso que un abogado como Sicilia, que tiene estos clientes, tomo como cliente a este otro imputado, que es un vendedor de copitos de azúcar. Entonces, la primera pregunta es: ¿quién paga estos abogados? ¿Lo quiere cuidar a Carrizo, el vendedor de copitos de azúcar? ¿O hay que cuidar a alguien que está ligado a Carrizo?", ironizó Pagni.

"La pregunta que uno se hace es cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados, toneladas de algodón de azúcar. ¿Qué temas hay que ocultar? Es decir, empieza a tener todo esto otra densidad", concluyó el periodista.

