Polémica en Twitter Boca por invitados de Daniel Angelici

image.png "Cupra", el nuevo vino de Daniel Angelici. (Foto: El Cronista).

"Por ahora, no llegará al público masivo. Se venderá a hoteles y restaurantes de Buenos Aires para que los incluyan en sus cartas y el resto, entre amigos", contó el 'Tano'.

Y habló sobre sus pares xeneizes: "A Carlos (Tévez), le mandé. A Mauricio (Macri), no: no bebe alcohol". Y agregó: "Traté de hacer un buen vino. Si no me gustaba a mí, directamente, cancelaba todo", en declaraciones levantadas por El Cronista.

Infobae contó que, primero, Cupra nació simplemente como un pasatiempo junto a sus tres hijos (Victoria, Daniela y Leando), hasta que llegó la primera cosecha y se sorprendió por la gran cantidad de ventas. Por ende, este año producirá 20 mil botellas de vino y piensa expandir su negocio a Estados Unidos, Brasil y a Italia, entre otros.

Enojo de los hinchas

En la fiesta de cumpleaños de Daniel Angelici, y ya alejándonos de las uvas, había varios periodistas partidarios que día a día cubren Boca -y otros que no-, lo que causó malestar en simpatizantes del club de la Ribera.

Entre ellos, los que se llegaron a reconocer fueron: Roberto Leto, Martín Costa, Gastón Recondo, Antonio Serpa, Marcelo Palacios, Mariano Iudica, Alejandro Fantino (a cargo de la presentación del evento), Eduardo Feinmann, 'Toti' Pasman, Daniel Mollo y Marcelo Benedetto.

Dentro del ámbito del fútbol también, dijeron presente: José Beraldi (opositor a Daniel Angelici en la política de Boca), Jorge Burruchaga, Guillermo Coppola, Diego Cagna, Nicolás Russo (dirigente de Lanús y diputado por el FdT), Abel Balbo, Carlos 'Chino' Tapia, Juan Carlos Crespi (mano derecha de Angelici en Boca), Víctor Blanco (presidente de Racing Club) y Marcelo London (integrante de la comisión directiva del 'Tano' Angelici en su etapa en Boca).

image.png Daniel Angelici junto a Mariano Iudica. Atrás, a la derecha, Antonio Serpa, periodista de Tyc Sports. (Foto: Infobae).

image.png Roberto Leto y Martín Costa, dos históricos periodistas de Boca, en el cumpleaños de Angelici. (Foto: Infobae).

Esta lista de invitados causó revuelo y furor en Twitter Boca. El enojo viene a causa de que, los hinchas, rechazan todo tipo de acercamiento entre periodistas y Daniel Angelici -quien perdió las elecciones presidenciales a manos de la lista Jorge Amor Ameal en 2019-.

El plano político se apodera de Boca Juniors cada vez más. En este caso, los hinchas expresaron su enojo, pero por otra parte no se "sorprendieron" con los invitados en el cumpleaños de Daniel Angelici y la presentación de su vino, ya que, según los propios simpatizantes, los periodistas cercanos al 'Tano' son los mismos que critican la campaña y la gestión de Juan Román Riquelme en Boca.

https://twitter.com/bocanet12/status/1521827001350373376 El ex presidente de Boca, Daniel #Angelici presentó su vino y además celebró su cumpleaños con invitados de lujo ..



@infobae pic.twitter.com/6erQupNrrP — Boca Net (@bocanet12) May 4, 2022

https://twitter.com/Robbiegol/status/1521877844426592256 Insólito el cumpleaños de Angelici. Faltó Thanos nomás — Diego Abatecola (@Robbiegol) May 4, 2022

https://twitter.com/LaBenedetto12/status/1521871497819672576 Anoche el Tano Angelici presentó su nueva marca de vinos con la presencia de todos sus operadores preferidos.

Aquellos “periodistas” que se encargan de destrozar a Román cada vez que pueden y que hacen lobby para que el quemero y su runfla vuelvan al club en 2023.

Esto no es Boca pic.twitter.com/DHddXglFId — La Benedetto (@LaBenedetto12) May 4, 2022

https://twitter.com/aricg1104/status/1521870023677071364 los mismos que se dedican a criticar a boca y a riquelme son los que van al cumpleaños de angelici, no nos comamos la opereta, hoy más riquelmista que ayer y no más que mañana. https://t.co/2kIwmuq47n — Ari (@aricg1104) May 4, 2022

https://twitter.com/futboltrotters/status/1521845958627131393 Mas que una marca de vinos, parece que el Tano Angelici abrió un escuela de periodismo deportivo. https://t.co/KC2tIEX7Ub — Juan Manuel D'Angelo (@futboltrotters) May 4, 2022

https://twitter.com/yamiladarcos/status/1521842677519732736 Los invitados de Angelici. Los periodistas "independientes"..

Tengamos memoria cuando hablen de Boca https://t.co/OVXlJ8KcYM — Yamila Arcos (@yamiladarcos) May 4, 2022

https://twitter.com/Niico_Bostero/status/1521874197277859846 A esta gente nunca más en Boca, esta gente y toda persona que aparezca en estas fotos me dan rechazo, me dan asco. Le hicieron mucho mal a Boca, fueron en contra de los ídolos, de la camiseta y de la gente de Boca. Siempre del lado de Román, nunca del lado de Angelici y compañía https://t.co/Kzm23DgbOZ — BOCA LOCURA (@Niico_Bostero) May 4, 2022

