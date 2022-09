Aníbal Fernández: "Los saco re mil cagando si me dicen algo"

Consultado acerca de si alguien del Gobierno le hizo llegar observaciones puntuales, replicó contundente: "Los saco re mil cagando si me llegan a decir algo".

"¿Aunque sea Máximo Kirchner?", le preguntaron. " Ya respondí", fue su tajante respuesta.

Además, le preguntaron si a fin de año va a preservar en el cargo a la dupla Hernández y Osvaldo Mato. "Mira, te lo voy a contestar de otra manera porque si no me meto en lo que no me tengo que meter. No tengo nada que me haga pensar que no. Pero además de eso no, que no vi, que no le gustó. A mí me importa un carajo, yo tengo una función que tengo que cumplir. Por eso la foto que les di a los que me las han pedido, ahí tenés clarito. ¿Estaban o no estaban? Estaban donde tenían que estar. La primera cápsula es de la Policía Federal. Después nosotros tenemos una bendición que son los compañeros que quieren estar solidarizándose, con afecto, en la forma que sea, que siempre están en ese lugar".

"Sabag Montiel tuvo formación"

Durante una charla con la prensa argentina en Nueva York, el funcionario se mostró “absolutamente convencido” de que las cuatro personas que están siendo investigadas por la Justicia responden a un jefe, aún desconocido.

Aníbal Fernández cree que Gabriel Carrizo, jefe de la banda de “los copitos”, Fernando André Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Mariel Díaz carecían de la capacidad para diseñar y perpetrar el atentado y por lo tanto está convencido de que hay un organizador o un jefe arriba. “El que crea que esto fue un chiste está loco. Esto fue un atentado fallido”, afirmó.

"Ya veremos cómo sigue esa película. Todos estos no tienen ni estructura económica, ni capacidad intelectual, ni capacidad de cuadro para estar preparando una cosa de esas características", aseguró el ministro.

Consultado acerca de si creía que hay un jefe u organizador, respondió: "Sí, totalmente (...) Porque si vos prestas atención, he visto videos, millones, cuando vos miras hay actitudes que son de entrenamiento de alguien que tuvo formación. Alguien que tuvo formación. Mal hechos pero con formación, puede ser un policía, puede ser un gendarme”.

"O sea alguien entrenó…", dijo el periodista. "Intuyo que sí. Porque nadie sabe todavía si este pibe, o por lo menos yo no lo sé, si este pibe venía con el fierro encima o se lo alcanzan. Pero si lo lleva encima, se abrumó y no se acordó que tenía que montar la pistola", aseguró Aníbal.

En este sentido, le preguntaron al ministro si la hipótesis de Mauricio Macri de que fue una "banda de loquitos" está equivocada, lanzó: "eso es lo más poco serio e irrespetuoso. Porque por una casualidad no la mató como un perro. Y la segunda parte es ver si tuvieron un mínimo de entrenamiento, que se ve en esas cosas, se deteriora cuando no hay… A ver, tuvieron preparación, se dice qué hay que hacer, pero no de entrenamiento. Porque el entrenamiento una vez que se practicó 800 veces, sale solo. Por memoria sale, se va produciendo. Acá no se produjo. Si el arma la tenía y no la montó, era un tipo que estaba sin formación. Si el que se la dio es peor. El que podía estar con la cabeza fría es el que tiene que darle la pistola montada. Con lo cual estamos en presencia de una cosa, para mí, cada vez más tirando hacia arriba".

